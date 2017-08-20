الحرائق تقطع خطوط السكك الحديدية جنوبي فرنسا

باريس - (د ب أ):

قال مسؤولون في شركة السكك الحديدية ووسائل إعلام في فرنسا، اليوم الأحد، إن حرائق الغابات في شرق مارسيليا تسببت في تقطع السبل بآلاف المسافرين في جميع أنحاء جنوبي فرنسا.

ووفقا لمتحدث باسم شركة "إس إن سي إف" للسكك الحديد، اضطر نحو 2300 مسافر إلى قضاء ليلتهم في محطات القطار بمارسيليا ونيس وتولون.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن ما إجماله 4 آلاف شخص قد تأثروا بذلك في المنطقة حتى الآن.

وقالت وسائل إعلام فرنسية إن الحريق في أوباجن بالقرب من مارسيليا أصبح تحت السيطرة، بعدما دمر حوالي 4ر2 كيلومتر مربع من الغابات وأجبر السلطات على إخلاء المناطق القريبة من السكان.

وقال المدير الإقليمي لشركة "سي إن سي إف" ،جان ايمي موجنوـ إن "حركة المرور بدأت تعود تدريجيا إلى طبيعتها" داعيا المسافرين إلى تأجيل سفرهم إلى المنطقة في الوقت الراهن.

ونظرًا للطقس الجاف والرياح القوية، تندلع حرائق بشكل متكرر جنوبي فرنسا، وفي جزيرة كورسيكا الفرنسية بالبحر المتوسط.