تأكيد مقتل الطفل الأسترالي في هجوم برشلونة
تأكيد مقتل الطفل الأسترالي في هجوم برشلونة
06:47 م الأحد 20 أغسطس 2017
هجوم برشلونة
مدريد - (د ب أ):
تأكد، اليوم الأحد، مقتل طفل عمره 7 أعوام كان فقد بعد هجوم برشلونة الإرهابي.
وقالت هيئة الحماية المدنية الكتالونية، في تغريدة على تويتر، إنه تم التعرف على "طفل استرالي" من بين الضحايا، مضيفة أنه كان يحمل جواز سفر بريطانيا. ولم تعلن السلطات عن اسمه.
ويتطابق الوصف مع صورة جوليا كادمان، وهو طفل كان في عطلة مع والدته ببرشلونة وفقد بعد الهجوم، في حين أصيبت الأم في الهجوم.
وقالت سلطات الحماية المدنية إنه تم التعرف أيضا على ضحيتين آخريين الأول من بلجيكا والثاني من إيطاليا.
وكان والد الصبي قد وصل إلى إسبانيا في وقت سابق، اليوم الأحد.
وذكرت وكالة اسوشيتد بريس الاسترالية أن الشرطة ومسؤولي القنصلية الاسترالية نقلوا والد الصبي اندرو كادمان، من المطار إلى مركز القضاء والطب الشرعي الرئيسي في برشلونة.
وبحسب بيانات الوزارة، فان أربعة استراليين، بينهم والدة جوليان، أصيبوا في الهجوم الذي تبناه تنظيم "داعش، وأسفر عن إصابة أكثر من 100 شخص ومقتل ما لايقل عن 13 أخرين.
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