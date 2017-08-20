10 فنانين تعرضوا للتحرش على الهواء.. آخرهم فتاة لمست ساق «مايا دياب»

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التحرش أحد أسوأ المضايقات التي يتعرض لها المشاهير وخصوصا الفنانين، وقد يصل الهوس لدى المعجبين إلى ظنهم بأن من حقهم الاقتراب لمناطق غير مسموحة بداعي الحصول صورة معهم، أو يصل الشطط إلى حد التعدي عليهم لفظيا أو الجسدي بالملامسة، والكثير من المواقف المحرجة من محاولات الاحتضان والتقبيل، وما يزيد الموقف إحراجا أن يتم كل هذا أمام شاشات التليفزيون على الهواء مباشرة، أو يتم التقاط فيديو وصور لتلك المواقف وتداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

«التحرير لايف» تستعرض في هذا التقرير أبرز حالات التحرش بالفنانات والفنانين على الهواء مباشرة..

1- مايا دياب

آخر نجوم الوسط الذين تعرضوا للتحرش على الهواء كانت الفنانة اللبنانية "مايا دياب"، في حفلها الأخير قبل يومين بلبنان، حيث لمست فتاة ساقها بطريقة غريبة، ما أثار استياء الفنانة الشهيرة التي ابتعدت عنها على الفور بعد ظهور آثار الصدمة عليها.

2- إلهام شاهين

تعرضت الفنانة المصرية إلهام شاهين لموقف محرج من قبل أحد المعجبين، خلال العرض الخاص لفيلمها الأخير “هز وسط البلد”، حيث قام أحد المعجبين بوضع يده على كتفها في محاولة منه لأخذ صورة معها بهذا الوضع.

لكن النجمة لم يروق لها ما قام به هذا المعجب، فما كان منها إلا أن التفتت إليه وصرخت في وجهه، قائلة: “ما ينفعش تحط إيدك على كتفي، ومش هتصور معاك بعد التصرف ده، أصل أنا مش حق مكتسب للبشر”، فما كان من الشاب إلا أن يرجع خطوات صغيرة الى الوراء، محاولة منه أن يهدئها.

3- سما المصري

تعرضت الراقصة الاستعراضية، سما المصري، لموقف محرج، من قبل أحد المعجبين، أثناء تسجيلها مع قناة فضائية.

وتحرش المعجب لفظيًا، بسما، قائلًا لها "والله بموت فيكي"، وحاول الاقتراب منها، واقتحام المقابلة التي تجريها، ما اضطرها إلى الهروب وترك المذيعة التي كانت تجري معها الحوار، وهربت، إلا أن المعجب طاردها وظل يجرى ورائها.

4- فرح يوسف

تداول نشطاء مقطع فيديو قصير من على موقع "YouTube"، نشر على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "التحرش بالفنانة فرح يوسف في اعتصام المثقفين أمام وزارة الثقافة" قبل أعوام، بعدما ظهر أحد الأشخاص وهو يحاول التقرب منها بشكل غريب.

بينما نفت "فرح" في مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريم ماجد ببرنامج "بلدنا بالمصري"، ما تردد وأكدت أنها لم تتعرض لأي شئ، وقالت إن الفيديو الذي لا تتعدى مدته 25 ثانية، لا يدل إلا على الزحام والنقاش المحتدم، مؤكدة أن المتهم بالتحرش الذي ظهر بجانبها هو زوجها "أحمد"، نافية أن يكون قد تحرش بها أي شخص في الاعتصام.

5- هيفاء وهبي

تعرضت الفنانة اللبنانية للتحرش، خلال حضورها العرض الخاص لفيلمها "حلاوة روح"، في سينما "نايل سيتي"، وأبدت النجمة اللبنانية هيفاء، انزعاجها بشكل كبير، لتردد قائلة: "مين هيدا اللي بيلمسني من ورا".

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6- دينا

موقف غريب تعرضت له الراقصة دينا خلال رقصها في أحد الحفلات في ديسمبر عام 2015، عندما قام طفل يبلغ من العمر نحو 4 سنوات بالتحرش بها وصفعها على مؤخرتها، وهو ما أثار خجلها كثيرًا.



7- تامر حسني

تعرض تامر حسني، للتحرش من سيدة في أحد الأفراح بالقاهرة، وحاولت السيدة احتضانه وتقبيله أكثر من مرة، رغم شعوره بالإحراج الشديد.

8- بسمة

تعرضت الفنانة بسمة للتحرش ثلاث مرات، منهم واحدة أمام الكاميرات على مرئى ومسمع من الجميع، إلا إنها في المرة الأخيرة ضربت المتحرش بها، الأمر الذي أسعدها كثيرا -حسب وصفها-.

وقالت "بسمة"، -وقتها- إن الهدف مما يحدث في ميدان التحرير من تحرشات، هو قطع أقدام النساء وعدم نزولهن ومشاركتهن في التظاهرات وليس بهدف التحرش الجنسي.

9- عمرو دياب

تعرض الهضبة عمرو دياب للتحرش بأحد الأفراح التي أحياها خلال الفترة الماضية، حيث حاولت فتاة مسك يده، ولكن عمرو أبعدها.

10- مروى

مرات عديدة تعرّضت فيها المغنية اللبنانية مروي في حفلاتها، ومن أشهرها الحفل الذي أقيم بشاطئ النخيل بالعجمي في الإسكندرية في عام 2007، حيث أدى تدافع الشباب للتصوير معها إلى تحرش البعض بها، وهو ما دفع حراسها الشخصيين إلى حملها، وصرّحت "مروى" قبل أيام قليلة لصحيفة الراي الكويتية: "سبق ونفيت هذا الأمر حينها، وكل ما في الموضوع أنني كنتُ أحيي حفلًا فنيًا في الإسكندرية وتحديدًا على شاطئ النخيل حيث كان يتجمع جمهور غفير، وحدث تَدافُع بين الناس من أجل إلقاء التحية عليّ والتقاط الصور معي، فحصل بعض الهرج والمرج ولم يحدث أي تحرش، ولكن بعض الأقلام التي تحب أن تصطاد في الماء العكر صوّرت ما حدث على أن مروى تعرضت للتحرش، وأقول لهم "اللي اختشوا ماتوا"، ولاحقاً بدأت الأخبار الكاذبة والتافهة تعود لتتناول اسمي في هكذا مواضيع لا تمتّ إلى الحقيقة بصلة".