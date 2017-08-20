بروتوكول تعاون لإنشاء مستشفى طوارئ بجامعة كفر الشيخ (صور)

كفر الشيخ - إسلام عمار:

وقع الدكتور ماجد القمري رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الأحد، بروتوكول تعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية (الشركة الوطنية للمقاولات العمومية والتوريدات)، التابع للقوات المسلحة، وذلك لإنشاء مستشفى طوارئ بجامعة كفر الشيخ.

وأشار رئيس الجامعة، عبر بيان صادر عن الجامعة اليوم الأحد، إلى الإعلان عن بدء تنفيذ المشروع خلال أيام قليلة مقبلة.

وأوضح أنه من المقرر للمستشفى أن يستوعب 300 سرير، لافتًا إلى إمداده بإمكانات طبية تجعله الخامس على مستوى الجمهورية، والثاني في الدلتا بعد مستشفى الطوارئ بالمنصورة.​