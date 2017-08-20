"المندوب" وراء سرقة مخزن أدوات كهربائية في أكتوبر 03:20 م الأحد 20 أغسطس 2017

مديرية امن الجيزة

كتب - محمد شعبان:نجح ضباط مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر في كشف غموض سرقة كميات كبيرة من الأجهزة الكهربائية من داخل مخزن خاص بإحدى شركات الأجهزة الكهربائية، وتبين أن مندوب سابق بالشركة وراء الواقعة.البداية بلاغ تلقاه اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، من محامٍ بالمجموعة العالمية للتجارة بإحدى شركات الأجهزة الكهربائية ومدير مالي بذات الشركة باكتشافهما سرقة ( 81 جهاز تكييف، 338 شاشة LED ،8 ثلاجات، 15 غسالة) من داخل مخزن الشركة بالحي العاشر.تحريات العقيد عصام نبيل، مفتش مباحث أكتوبر، توصلت إلى أن وراء ارتكاب الواقعة مندوب سابق بالشركة، حضر للمخزن، وقام بتحميل المسروقات على سيارتين نقل أسيوط.وأعد المقدم فوزي عامر، وكيل فرقة مباحث أكتوبر، خطة محكمة للإيقاع بالمتهمين من خلال نصب عدة أكمنة، وتمكن الرائد مصطفى الشربيني، رئيس مباحث قسم ثان أكتوبر، من ضبط السائقين.أمام العميد مدحت فارس، رئيس مباحث قطاع أكتوبر، أكد المتهمان اتفاق المندوب معهما على نقل البضائع لمخزن بمنطقة الزاوية الحمراء بالقاهرة وبالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة تم استهداف المخزن المشار إليه، وتمكن الرائد هاني عماد، معاون مباحث قسم ثان أكتوبر، من ضبط ( 43 تكييف، 7 غسالات، ثلاجتين، شاشتي تلفاز).وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الهارب وباقي المسروقات، وحُرر محضر أحاله اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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