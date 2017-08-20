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هل شد أذن الأطفال يؤدي لزيادة حجمها؟

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مصراوي Masrawy

هل شد أذن الأطفال يؤدي لزيادة حجمها؟

01:02 م الأحد 20 أغسطس 2017

هل شد أذن الأطفال يؤدي لزيادة حجمها؟

هل عقاب الأطفال بشد الأذن يؤدي لزيادة حجمها؟

 كتب - هشام عواض:ترتبط فترة الطفولة بالكثير من النصائح التي كان يلقنها الأهل لأطفالهم، مثل عبور الطريق مع شخص كبير أو عدم النزول على السلالم بتسرع، وأيضاً عدم شد أذن الأطفال حتى لا تكبر حجمها، في الوقت الذي يعتمد فيه بعض الأهل على تلك الطريقة في عقاب أبنائهم.أوضح الدكتور وجيه عباس، استشاري الأنف والأذن والحنجرة لـ"مصراوي"، أن هذه النصيحة التي تتردد من طفولتنا صحيحة فعليًا، وهذا لأن الأذن تحتوي على عضلات ضعيفة للغاية وهذه العضلات تتأثر بالشد أو الضغط عليها.وأضاف "عباس"، أن شد الأذن يعرض عضلاتها للتمزق ومع الوقت يعرض الأذن للإستطالة وما يقال عليها "طرطقة الأذن".ويمكن علاج هذه المشكلة حال حدوثها بالتدخل الجراحي التجميلي، وذلك بإجراء عملية تجميلية بسيطة لإعادة الأذن لحجمها.

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مصراوي Masrawy

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