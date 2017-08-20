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محمد حلمي: الصفقات فُرضت عليّ في الزمالك (فيديو)

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محمد حلمي: الصفقات فُرضت عليّ في الزمالك (فيديو) محمد حلمي: الصفقات فُرضت عليّ في الزمالك (فيديو)

التحرير

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كتب: عاصم سلامة

قال محمد حلمي، المدير الفني الأسبق للزمالك، إن الصفقات التي تعاقد عليها رئيس النادي، الموسم الماضي، تمت دون موافقته.

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وأكد «حلمي» في تصريحات تلفزيونية، أنه لم يطلب التعاقد مع (ريكو - محمد مسعد - أحمد رفعت - أحمد جعفر)، بجانب عودة إبراهيم صلاح، وإسلام جمال من الإعارة، قائلا: «كل الصفقات تمت اتفرضت عليّ ولم أطلبها».

كما طلب حلمي قيد 21 لاعبًا فقط في القائمة الإفريقية، وهو ما لم يتم، حيث قيد 28 لاعبًا وترك مقعدين فقط شاغرين قبل خروجه من البطولة من دور المجموعات.

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التحرير

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