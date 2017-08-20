محمد حلمي: الصفقات فُرضت عليّ في الزمالك (فيديو)

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كتب: عاصم سلامة

قال محمد حلمي، المدير الفني الأسبق للزمالك، إن الصفقات التي تعاقد عليها مرتضى منصور رئيس النادي، الموسم الماضي، تمت دون موافقته.

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وأكد «حلمي» في تصريحات تلفزيونية، أنه لم يطلب التعاقد مع (ريكو - محمد مسعد - أحمد رفعت - أحمد جعفر)، بجانب عودة إبراهيم صلاح، وإسلام جمال من الإعارة، قائلا: «كل الصفقات تمت اتفرضت عليّ ولم أطلبها».

كما طلب حلمي قيد 21 لاعبًا فقط في القائمة الإفريقية، وهو ما لم يتم، حيث قيد الزمالك 28 لاعبًا وترك مقعدين فقط شاغرين قبل خروجه من البطولة من دور المجموعات.