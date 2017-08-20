الريال يسعى لمواصلة صحوته أمام ديبورتيفو.. وبرشلونة يخشى مفاجآت بيتيس

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يستهل ريال مدريد اليوم حملة الدفاع عن لقبه في الدوري الإسباني، وذلك عندما يرحل لمواجهة ديبورتيفو لاكورونيا على ملعب الريازور، في تمام الساعة 22:15.

ويدخل الريال المباراة بمعنويات مرتفعة، وذلك بعد البداية القوية للموسم والتي توج خلالها الفريق بلقبين هما السوبر الأوروبي على حساب مانشستر يونايتد والسوبر الإسباني على حساب الغريم برشلونة.

وغيب ديبورتيفو لاكورونيا عن الساحة الإسبانية منذ سنوات حيث أنهى الموسم الماضي في المركز السادس عشر بفارق 5 نقاط فقط عن أول مراكز الهبوط، وفي لقاء الفريقين في الموسم الماضي حقق الريال فوز عرض على الريازور بنتيجة 6-2 كما فاز في البيرنابيو أيضًا بنتيجة 3-2.

ويفتقد الريال في مباراة اليوم لخدمات نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، الموقوف لمدة 5 مباريات، وذلك بعد طرده في ذهاب السوبر الإسباني أمام برشلونة على ملعب «الكامب نو».

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وفي إطار نفس الجولة يستقبل برشلونة نظيره ريال بيتيس على ملعب الكامب نو في تمام الساعة 20:15، حيث يسعى البرسا لبداية صفحة جديدة ومصالحة جماهيره عقب الخسارة القاسية أمام ريال مدريد في السوبر الإسباني.

وستكون الأنظار موجهة في مباراة اليوم على نجم الفريق ليونيل ميسي خاصة أنه سيقود هجوم البرسا وحيدًا للمرة الأولى منذ فترة طويلة، وذلك بعد رحيل نيمار إلى صفوف باريس سان جيرمان إلى جانب غياب لويس سواريز عن الملاعب لمدة شهر بسبب الإصابة.

ويخشى إيرنيستو فالفيردي في مباراة اليوم مفاجأت ريال بيتيس الذي دعم صفوفه بشكل مميز في الميركاتو الحالي، إلى جانب تولي كيكي شتين القيادة الفنية للفريق وهو المدرب الذي قدم نتائج مميزة للغاية مع لاس بالماس في الدوري الإسباني في آخر موسمين.

ونجح برشلونة في الموسم الماضي، في التغلب على ريال بيتيس بنتيجة 6-2 على ملعب الكامب نو، قبل أن يسقط العملاق الكتالوني خارج ميدانه في فخ التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.