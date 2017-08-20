مسؤول بـ"الري": احتفالية "وفاء النيل" تعبر عن عظمته لدى المصريين

كتب-أحمد مسعد:

أشاد الدكتور رجب عبد العظيم، وكيل وزارة الري، بالاحتفالية التي نظمتها جمعية "صوت النيل" يوم السبت تحت عنوان "وفاء النيل"، مؤكدًا أنها تعبر عن قيمة وعظمة نهر النيل لدى المصريين.

وقال عبد العظيم، في تصريحات لمصراوي، إن هذه الاحتفالية تذكر المصريين بأهمية الحفاظ على نهر النيل، ولذا رحبت وزارة الري بالمشاركة فيها.

وأكد عبد العظيم أهمية الجولة الأفريقية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأسبوع الماضي، مضيفًا: "مصر عادت من جديد إلى القارة السمراء من خلال التعاون الثنائي بين مصر ورواند وتنزانيا والجابون في مشروعات البنية التحتية وتحديداً في أنظمة الري الحديثة والتعرف على مواعيد الفيضانات والتعامل معها من خلال مركز وزارة الري المتخصص في هذه الأمور".