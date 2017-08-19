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مالطا: السفينة "المتطرفة" غير مرحب بها في مياهنا الإقليمية

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مصراوي Masrawy

مالطا: السفينة "المتطرفة" غير مرحب بها في مياهنا الإقليمية

10:06 م السبت 19 أغسطس 2017

ارشيفيه

فاليتا - (د ب أ)

امتنعت المالطية، اليوم السبت، عن استقبال سفينة تقودها مجموعة من النشطاء المناهضين للهجرة ورفضت منح طاقمها إمدادات مائية، كما رفضت طلبا بالسماح لأحد أفراد طاقمها بأن يتم نقله إلى مالطا في طريقه إلى فرنسا.

وقال متحدث باسم الحكومة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن: "السفينة غير مرحب بها في مالطا. نحن نختلف مع ما تمثله".

ويحيط بسفينة "سي- ستار"، التي يقودها حوالي 12 متطرفا يمينيا، جدل بسبب مهمتها من أجل منع إنقاذ اللاجئين من البحر الأبيض المتوسط.

ويهدف طاقم السفينة لعمل دوريات على ساحل ليبيا في مهمة يسمونها "دافعوا عن أوروبا" ويصفون وصول المهاجرين إلى أوروبا بأنه جزء من "احتلال" يعرض القارة للخطر.

وقال المتحدث باسم حكومة مالطا إن: "أوروبا ومالطا تدافعان عن التضامن مع الكرامة الإنسانية واحترامها"، مضيفا أن الطلبات التي تلقتها مالطا لا تمثل حالة طارئة.

وأثار رفض مالطا استقبال السفينة ردود أفعال حادة من مجموعة "دافعوا عن أوروبا" اليمينية المتطرفة التي اتهمت مالطا بأنها تتحول إلى بوابة للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا وبإغلاق حدودها أمام المواطنين الأوروبيين.

وكتبت المجموعة في تغريدة عبر موقع تويتر: "مالطا، التي تسمح لسفن المنظمات غير الحكومية باستخدام فاليتا كمقر رئيسي لها، ترفض استقبال #سي ستار".

يذكر أن مالطا تضم إحدى أكبر المنظمات غير الحكومية العاملة بالإنقاذ وهي محطةالاغاثة الخارجية للمهاجرين (مواس).

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