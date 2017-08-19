حزب الوفد: مجلس النواب لم يقم بدوره في مراقبة غلاء الأسعار

كتبت - مروة الفخراني:

‎قال الدكتور محمد فؤاد، المتحدث الرسمي لحزب الوفد، إن المرحلة الأخيرة شهدت زيادة نسبة السيولة في الأسواق نتيجة زيادة الإقراض المباشر للحكومة ما جعل هناك معروض نقدي كبير بنسبة أكثر من السلع المنتجة وهو ما أدى إلى ارتفاع الاسعار.

وأشار فؤاد، خلال ندوة صالون الوفد الثقافي عن غلاء الأسعار، إلى أن الحكومة تصدر للجمهور مشهد خاطىء في أن الرقابة على الأسواق هي الحل، لافتًا إلى أن السياسة النقدية صاحبة الدور الأساسي وليست الرقابة.

ولفت متحدث الوفد، إلى أن ما تمر به مصر هو تضخم حقيقي يجب معالجته من خلال سياسات لمعالجة الاقتصاد الكلي.

وعن دور مجلس النواب في الرقابة، أوضح فؤاد، أن المجلس لم يقم بدوره الرقابي الكافي في غلاء الأسعار، مضيفًا "ارتفاع الأسعار واقع، ودور الدولة الحقيقي هو ما يعرف بشبكات الحماية الاجتماعية من خلال برامج تكافل وكرامة، فوتيرة الإصلاح الاجتماعي لا تسير بوتيرة تتناسب والإصلاح الاقتصادي الذي يؤثر بشكل سلبي على المواطنين".

وتابع "ألوم على مجلس النواب أنه غير قادر على دفع الحكومة لجعل وسائل الحماية الاجتماعية تتماشى مع الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا الى أنه حتى الآن لم يتم تحديد من هو مستحق الدعم من بطاقات التموين، علاوة على التأخير في وضع منظومة صحية متكاملة تكفل للمواطن العلاج على نفقة الدولة وتقديم خدمة متميزه له".