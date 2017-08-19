دفاع المحبوسين بمباراة الزمالك يطالب بإخلاء سبيلهم أسوة بالجمهور الأردني

كتب – صابر المحلاوي:

قال المحامي محمد رشوان، دفاع المتهمين المحبوسين بقضية أحداث مباراة "الزمالك وأهلي طرابلس"، إن وفدا من أهالي المتهمين سيتوجهون غدًا الأحد، إلى جميع المسؤولين للمطالبة بالافراج عن أبنائهم والتقدم بطلبات رسمية للعفو عنهم.

كانت قوات الأمن ألقت القبض على 235 من مشجعي نادي الزمالك، عقب مباراة الفريق مع نادي أهلي طرابلس الليبي التي أقيمت بإستاد الجيش – التابع للقوات المسلحة – بمدينة برج العرب غربي الإسكندرية.

وأوضح محامي المتهمين لمصراوي، السبت، أن المحبوسين تتراوح أعمارهم من ١٣ إلى ٢٦ عامًا، مشيراً إلى أنه وفريق الدفاع وأهالي المتهمين سيتقدمون بطلبات رسمية لمقابلة وزير الدفاع، ووزير الشباب والرياضة، ورئيس مجلس النواب، للمطالبة بالعفو عن أبنائهم وإخلاء سبيلهم أسوة بمشجعي النادي الفيصلي الأردني الذين تم إخلاء سبيلهم في واقعة مماثلة بالبطولة العربية.

كان "رشوان" قال في وقت سابق إن ملف القضية تم إرساله للنيابة العسكرية؛ لاستطلاع الرأي حول اختصاص القضاء العسكري بنظرها، وليس لمحاكمتهم عسكرياً، مشيرًا إلى أن النيابة ستحدد قرارها وفقا لرد النيابة العسكرية، وأن هيئة الدفاع في انتظار القرار.

ومن المقرر أن يتم نظر أمر تجديد حبس المتهمين في القضية بجلسة 27 أغسطس المقبل.