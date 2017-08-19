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طارق يحيى يضم 29 لاعبًا لقائمة معسكر الزمالك

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طارق يحيى يضم 29 لاعبًا لقائمة معسكر الزمالك طارق يحيى يضم 29 لاعبًا لقائمة معسكر الزمالك

التحرير

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أعلن طارق يحيى المدير الفني للقريق الأول بكره القدم بنادي أسماء ٢٩ لاعبًا للدخول في معسكر مغلق غدًا الأحد بالتجمع الخامس استعدادًا للموسم الجديد.

و جاءت الأسماء كالتالي: 

محمود عبد الرحيم جنش وعمر صلاح ومحمود عبد المنصف لحراسه المرمى. 

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محمد مجدي - محمود حمدي الونش - أحمد مجدي - أحمد توفيق - محمود علاء - أحمد فتوح - إبراهيم عبد الخالق - يوسف أوباما - محمد رمضان - محمد الشامي - أحمد مدبولي - صلاح عاشور - محمود دونجا - أحمد داودا - أيمن حفني - باسم مرسي - رزاق سيسيه - كابونجو كاسونجو - بنيامين أتشامبونج - عبد الله جمعه - حازم إمام  - خالد قمر - حسام باولو - معروف يوسف - مصطفى محمد - أحمد رفعت.

وتم استبعاد شيكابالا بسبب إصابته بنزلة برد قوية بينما تم استبعاد طارق حامد وأحمد الشناوي وعلي جبر بسبب انضمامهم للمنتخب الوطني.

ويستعد الزمالك لمواجهة الإنتاج الحربي في الجولة الأولى من الدوري الممتاز.

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التحرير

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