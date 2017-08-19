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ضبط شبكة آداب لكبار السن مقابل 50 جنيهًا بالغربية

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ضبط شبكة آداب لكبار السن مقابل 50 جنيهًا بالغربية ضبط شبكة آداب لكبار السن مقابل 50 جنيهًا بالغربية

التحرير

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ضبطت مباحث الأداب بمحافظة الغربية، اليوم السبت، لممارسة الأعمال المنافية للأداب، لكبار السن والمسنين، داخل إحدى الوحدات السكنية بشارع ترعة الشيتي بمدينة طنطا.

كانت معلومات قد وردت إلى الرائد رامى الشيخ رئيس مباحث الأداب بالغربية بوجود وحدة سكنية مستأجرة بشارع ترعة الشيتي بمدينة طنطا يتردد عليها كبار السن والمسنين لممارسة الأعمال الحرام مع إحدى السيدات، مقابل أجر مادى قيمته 50 جنيها، الأمر الذي أثار استياء أهالي المنطقة.

شبكة آداب

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وبتكثيف التحريات ومراقبة الشقة، تم وضع خطة مُحكمة لضبط المتهمين وتمكنت المباحث من ضبط "ناصر ٠ م٠ ع " سن ٥٦ بدون عمل ومقيم ترعة الشيتي بطنطا، والمدعوة "عفاف ٠ ع" سن ٤٤ بدون عمل ومقيمة منوف محافظة المنوفية داخل الشقة متلبسين أثناء ممارسة الدعارة، بحسب بيان مديرية الأمن.

وتم اقتيادهما إلى قسم أول طنطا وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٢٢٩٩٢ جنح أول طنطا، وبالعرض على النيابة قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.  

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التحرير

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