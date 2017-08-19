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انقلاب سيارة نقل يقودها "سوداني" الجنسية على الطريق الصحراوي في سوهاج
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السبت 19 أغسطس 2017 01:24 مساءً
بدء تطوير المرحلة الثالثة من طريق "السويس - القاهرة" بتكلفة 100 مليون جنيه
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السبت 19 أغسطس 2017 01:24 مساءً
"صحة الوادي الجديد" تبدأ تلقي تظلمات مدراس التمريض
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السبت 19 أغسطس 2017 01:24 مساءً
القبض على 4 متهمين بينهم شقيقين هاربين من الإعدام والمؤبد في المنيا
-
السبت 19 أغسطس 2017 01:24 مساءً
الأطعمة الدسمة تزيد مخاطر إصابة المرأة بمرض خطير
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السبت 19 أغسطس 2017 01:24 مساءً
مشاركة «المالكي» وقصده بـ«برج الحوت».. 5 لقطات من حفل «الهضبة» في الساحل
-
السبت 19 أغسطس 2017 01:23 مساءً
مواطنون عن خصخصة السكة الحديد: هنشك أن الحوادث مفتعلة (فيديو)
-
السبت 19 أغسطس 2017 01:23 مساءً
سعفان: لا تضييق على العمالة المصرية في قطر.. وأوضاعهم مستقرة
-
السبت 19 أغسطس 2017 01:23 مساءً
بث مباشر.. «سوانزي سيتي X مانشستر يونايتد»
-
السبت 19 أغسطس 2017 01:17 مساءً
سباعية يوفنتوس وثورة ميلان ضمن أبرز ملامح الموسم الجديد في «الكالتشيو»
-
السبت 19 أغسطس 2017 01:17 مساءً
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الأخبار - إجتماع لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين فى القاهرة اليوم لبحث القضية الفلسطينية
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DMC
السبت 19 أغسطس 2017 12:15 مساءً
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