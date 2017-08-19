عبد الله آل ثاني: لا صحة لوقف تداول الريال القطري في السعودية

كتبت - إيمان محمود:

أعرب الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني، عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، على حُسن استقباله وإكرامه وقبول وساطته، مؤكدا عدم صحة وقف السعودية تداول الريال القطري.

وقال عبد الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني، أن خادم الحرمين الشريفين أمر بتخصيص غرفة عمليات خاصة بطاقم سعودي تتولى شؤون الحجاج من قطر وتكون تحت إشرافه في ظل قطع العلاقات، ورقمها (00966122367999).

وأضاف في تغريداته "أدعو كل ذي حاجة أو طلب من أهلي وإخواني في قطر الاتصال بالرقم الموضح وأمورهم محلولة إن شاء الله".

من ناحية أخرى أشار الشيخ عبد الله إنه استوضح من محافظ مؤسسة النقد السعودي عن حقيقة إيقاف صرف الريال القطري للمواطنين القطريين، قائلًا إن الملك سلمان أكد أنه "لا صحة لذلك إطلاقًا".

وأكد الشيخ عبد الله عبر صفحته الرسمية على "تويتر" التي دشنها مساء الأمس الجمعة، "ما قمت به ما هو إلا لأجل قطر وأهلها الكرام وراحتهم ولاقى حفاوة واهتمام الملك سلمان وولي عهده حفظهما الله .. أسأل الله أن يعطينا على قدر نياتنا".

واستقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في مقر إقامته بمدينة طنجة في المملكة المغربية، مساء الخميس، الشيخ عبد الله آل ثاني.

وأكد الملك سلمان خلال اللقاء على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين شعبي المملكة العربية السعودية ودولة قطر؛ وعلى حرص المملكة واهتمامها الدائم والمستمر براحة حجاج بيت الله الحرام وتسخيرها كافة الامكانيات ليؤدوا مناسكهم بكل ويسر وسهولة واطمئنان.

كان وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عبر في تصريحات له أمس، عن قلقه على أمن الحجاج القطريين على خلفية التوتر الحالي في العلاقات مع الرياض.