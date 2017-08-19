السعودية تدعو إلى تحري رؤية هلال ذي الحجة بعد غد الاثنين

الرياض ( د ب أ)

دعت السلطات السعودية اليوم السبت جمع المسلمين المتواجدين على ارضيها الى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة بعد غد الاثنين لتحديد يوم وقوف الحجاج على عرفات، والذي يوافق التاسع من شهر ذي الحجة الهجري.

وجاء في البيان ، الذي نشرته وكالة الانباء السعودية الرسمية (واس) اليوم :"نظراً إلى أنه لم يتقدم أحد للشهادة برؤية هلال شهر ذي القعدة مساء يوم الأحد التاسع والعشرين من شهر شوال لهذا العام 1438هجرية رغم ترائيه؛ فإن المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام, فإن لم يُرَ فيُتحرى مساء يوم الثلاثاء الثلاثين من شهر ذي القعدة".

وحسب البيان "ترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه, وتسجيل شهادته لديها, أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة".

و"تأمل المحكمة ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض, واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة فيه، لما فيه من التعاون على البر والتقوى والنفع المتعدي لعموم المسلمين".