بالصور- صحيفة برتغالية: قصة حب بين "أبوهشيمة" وشقيقة "رونالدو"

كتبت- ميرا ماهر:

قالت صحيفة " cmjornal " البرتغالية، إن علاقة حب تجمع بين أحمد أبوهشيمة رجل الأعمال المصري والمغنية كاتيا أفيرو شقيقة نجم ريال مدريد اللاعب البرتغالي "كريستيانو رونالدو".

ونشرت الصحيفة البرتغالية، أمس الأول، خبرا يفيد أن أبوهشيمة يعيش قصة حب مع كاتيا، بعد أن قضى إجازته الصيف الماضي بصحبة عائلة كريستيانو على شواطئ "فورمونتيرا أبيزا" الإسبانية.

وحسب الصحيفة، بدأت علاقة كاتيا و"أبو هشيمة" بعد أن أحيت المطربة البرتغالية إحدى حفلات افتتاح الفنادق التابعة له بشرم الشيخ.

وكانت كاتيا قد أعلنت اعتزالها الغناء عام 2009، ثم عادت لمواصلة مشوارها الفنى عام 2012، وطرحت أول البوم غنائي لها في عام 2013.

ولدت "كاتيا" بمدينة ماديرا البرتغالية في اكتوبر عام 1976 وتبلغ من العمر 40 عاماً، ويكبرها "أبوهشيمة" بعامين.