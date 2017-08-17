سعر الذهب اليوم الخميس 17 أغسطس 2017 بالصاغة فى مصر

نقدم لحضرتكم “سعر الذهب” بتحديث الساعة، هذا وقد شهد سعر الذهب في الفترة القليلة الماضية حالة من التذبذب وعدم الاستقرار، سعر جرام الذهب عيار 21 و 24 بدون مصنعية لجميع العيارات سواء عيار 24 وعيار 21 وعيار 18 الاكثر تداولا في السوق المصري، أو العيارات الأقل تداولا في جمهورية مصر العربية مثل: جرام الذهب عيار 14، عيار 12 وأخيرا جرام الذهب عيار 9 ، كما نقدم لكم في هذا التقرير ، سعر الجنيه الذهب ، والسعر الذي سجلته أوقية الذهب سواء في البورصات العالمية أو في البورصة المصرية وفي محلات الصاغة ، خلال تعاملات اليوم، بيان بأسعار الذهب في الفترة الماضية، “سعر الذهب” اليوم بالدولار ، اسعار جرام الذهب عيار 21، سعر الذهب اليوم عالمياً ومحلياً.
سعر الذهب اليوم الخميس 17-8-2017
السعر العالمي : 1,270.77 دولار أمريكي.
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
|عيار 24
|719 إلى 721
|عيار 22
|659 إلى 661
|عيار 21
|629 إلى 631
|عيار 18
|539 إلى 541
|عيار 14
|419 إلى 421
|عيار 12
|359 إلى 361
|الاونصة
|22,356 إلى 22,428
|الجنيه الذهب
|5,032 إلى 5,048
|الكيلو
|718,857 إلى 721,143
المصدر : مصر 365إعلان - Ads إعلان - Ads