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سعر الذهب اليوم الخميس 17 أغسطس 2017 بالصاغة فى مصر

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سعر الذهب اليوم الخميس 17 أغسطس 2017 بالصاغة فى مصر سعر الذهب اليوم الخميس 17 أغسطس 2017 بالصاغة فى مصر

نقدم لحضرتكم “” بتحديث الساعة، هذا وقد شهد سعر الذهب في الفترة القليلة الماضية حالة من التذبذب وعدم الاستقرار، سعر جرام الذهب عيار 21 و 24 بدون مصنعية لجميع العيارات سواء عيار 24 وعيار 21 وعيار 18 الاكثر تداولا في السوق المصري، أو العيارات الأقل تداولا في جمهورية العربية مثل: جرام الذهب عيار 14، عيار 12 وأخيرا جرام الذهب عيار 9 ، كما نقدم لكم في هذا التقرير ، سعر الجنيه الذهب ، والسعر الذي سجلته أوقية الذهب سواء في البورصات العالمية أو في البورصة المصرية وفي محلات الصاغة ، خلال تعاملات اليوم، بيان بأسعار الذهب في الفترة الماضية، “سعر الذهب” اليوم بالدولار ، جرام الذهب عيار 21، سعر الذهب اليوم عالمياً ومحلياً.

سعر الذهب اليوم الخميس 17-8-2017

السعر العالمي : 1,270.77 دولار أمريكي.

 
الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر  
عيار 24 719 إلى 721
عيار 22 659 إلى 661
عيار 21 629 إلى 631
عيار 18 539 إلى 541
عيار 14 419 إلى 421
عيار 12 359 إلى 361
الاونصة 22,356 إلى 22,428
الجنيه الذهب 5,032 إلى 5,048
الكيلو 718,857 إلى 721,143

المصدر : مصر 365

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