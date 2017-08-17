6 نصائح لتحسين "المود" السيء بعدد عودتك من العمل 05:10 م الأربعاء 16 أغسطس 2017

6 نصائح لتحسين "المود" السيء بعدد عودتك من العمل

كتب - هشام عواض:يعاني الكثير منا بعد انتهاء عملهم من الشعور بحالة مزاجية سيئة تجعل الشخص منفعلًا مع الناس من حوله وأسرته في المنزل عند عودته للمنزل، وهو ما يسبب مشاكل له مع الآخرين.ووجهت هايدي شرف، مدربة التنمية البشرية، عدة نصائح للأشخاص لتجنب مرورهم بهذه الحالة المزاجية أو معالجة الأمر، وهي:- ترتيب مهام عملهممن البداية يجب أن يقوم الشخص بترتيب مهام عمله جيدًا حتى يكون مرتاح نفسيًا وذهنيًا خلال وقت عمله وفيما بعد بعد انصرافه من العمل يكون في حالة مزاجية جيدة.- الفصل بين الشغل والحياة الشخصيةيجب عند عودة الشخص للبيت أن يفصل نفسه عن العمل وهمومه ومتابعه حياته الشخصية وأن يمارس شيئًا يساعده على هذا الأمر مثل مشاهدة التلفزيون أو احتساء الشاي أو القهوة أو أي شئ يجعله يسترخي.- تقدير الأسرةيجب أن تظهر الأسرة تقديرها لضغوط الشخص في العمل وتحمل حالته المزاجية السيئة، لأن التصادم معه كثيرًا سيولد المشاكل في البيت مع الوقت.- ممارسة هواية في الإجازة الأسبوعيةمن الضروري للغاية الحرص على ممارسة هواية ما خلال الإجازة الأسبوعية، لأن لك سيعود عليه بالكثير من الفوائد الصحية والنفسية وأيضاً سيخفف من ضغوط الحياة والعمل والحالة السيئة.- تعلم أشياء جديدةشيء آخر ضروري هو تعلم هوايات جديدة كل فترة وتجديد الاهتمامات المختلفة، حيث أن التجديد في هذه الأمور يحسن النفسية كثيرًا ويجعل الشخص أكثر سعادة ونشاط.- القيام بجلسات الاسترخاءجلسات الاسترخاء ضرورية جدًا لتحسين الطاقة الإيجابية للشخص، والقيام بها باستمرار سيكون له تأثير جيد وفعال على تحسين الحالة المزاجية.

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