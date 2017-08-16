مزينة باللؤلؤ والدانتيل.. أفضل فساتين زفاف المشاهير في 2017 (صور)

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تحرص دائما العرائس على الظهور بأفضل تصاميم لفساتين الزفاف، والتي لم يسبق لأحد أن رأى مثلها وخاصة إن كانت العروس من المشاهير أو عارضات الأزياء.

ويهتم الجمهور والإعلام عادة بفساتين نجمات التليفزيون وعارضات الأزياء بحفل زفافهن، فما إن تظهر النجمة بفستان أنيق ومختلف حتى تبدأ التعليقات تنهال عليها من محبيها.

ونشر موقع الدايلي ميل البريطاني أفضل فساتين الزفاف في 2017 كالآتي:

جانيت مانرارا و ألجاز سورجانيك

تزوج الثنائي جانيت مانرارا و ألجاز سورجانيك الذين شاركا ببرنامج المسابقات Strictly Come Dancing للراقصين المحترفين في شهر يوليو الماضي في حفل زفاف ضخم.

وتألقت الراقصة الأمريكية جانيت بفستان زفاف من الحرير للمصمم البريطاني جوليان ماكدونالد، ومطرز بالخيوط وبديل طويل، وقالت إنه مستوحى من أفلام هيبورن المفضلة لديها وهو «Sabrina».

جاكلين جوسا ودان أوزبورن

بعد عامين من الخطوبة تزوجت نجمة مسلسل «EastEnders» جاكلين جوسا والنجم دان أوزبور في شهر يونيو الماضي.

وتألقت جاكلين البالغة من العمر 24 عاما بفستان زفاف من الساتان العاجي وأكمام من الدانتيل الشفاف وفتحة من الظهر على شكل الحرف «v».

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ميراندا كير وإيفان شبيجل

تزوج كل من عارضة الأزياء الأسترالية ميراندا كير ورجل الأعمال إيفان شبيجل في شهر مايو السابق، وتألقت العروسة بفستان من ماركة ديور كوتور وصممته ماريا غراتسيا تشيوري.

الفستان مغلق من الكمام والرقبة وتنورته مطرزة بالورود واللؤلؤ ومستوحى من فستان الممثلة الأمريكية جريس كيلي بحفل زفافها عام 1956 من الأمير رينيه من موناكو.

بيبا ميدلتون وجيمس ماتوس

ترقب الجميع حفل زفاف بيبا ميدلتون الأخت الصغرى لدوقة كامبريدح كيت ميدلتون و جيمس مانوس في شهر مايو الماضي.

وكما فعلت كيت ميدلتون استعانت بيبا بمصمم الأزياء البريطاني روبنسون بيلهام فصمم لها فستانا من التول المطرز باللؤلؤ برقبة مغلقة وظهر مفتوح على شكل قلب وتكلف 40 ألف جنيه استرليني.