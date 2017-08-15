جربى… مكياج عيون مناسب للمصيف

شيماء مصطفى

عند الذهاب إلى المصيف تقوم كل فتاة بتحضير أغراضها وكل ما يمكن أن تحتاج إليه خلال تلك الرحلة التى تعتبرها الكثير من الفتيات من المناسبات الخاصة للخروج والفسح، ويعتبر المصيف من أهم الأوقات التى تهتم فيها الفتيات بأناقتهن وإعداد الملابس الأنيقة من أجل التقاط الصور الرائعة على البحر لتسجيل تلك اللحظات التى تحدث مرات قليلة فى السنة.

ولا تعتبر الملابس وحدها هى أهم الجوانب التى تهتم بها الفتيات من أجل أناقة مكتملة فى المصيف، ولكن يعتبر المكياج من أهم الجوانب أيضاً التى تشغل بال كل فتاة ذاهبة لقضاء العطلة الصيفية على البحر، فمكياج المصيف يختلف عن المكياج المعتاد لأى فتاة فى الأيام العادية، فمع كثرة التعرض لأشعة الشمس ومياه البحر قد تحتاج الكثير من الفتيات بعض خامات معينة ومكياج مناسب للمصيف.

ويعتبر مكياج العيون من أهم ما يشغل بال كل فتاة فى المصيف، فتحرص كل منهن على اختيار مكياج عيون مناسب للجلوس على البحر بجانب الحرص على بقاء المكياج ثابتاً طيلة وقت التواجد على البحر، فاحرصى دائماً على عمل مكياج عيون خفيف وبمواد ثابتة واستخدمى مستحضرات تجميل أصلية حتى لا تسبب لكِ أضرار مع التعرض للشمس ومياه البحر المالحة.

عند اختيارك لألوان مكياج العيون احرصى على اختيار الرسومات البسيطة لعينيك من الأيلاينر والكحل، أما مظلل الجفون فاحرصى على اختياره بدرجات اللون البنى الفاتح لأنها تشابه لون جلدك، كما يمكنك اختيار اللون الأزرق الفاتح ليتناسب مع لون البحر.

فإذا كنتِ تبحثين عن مكياج عيون مناسب لكِ على البحر، إليكِ بالصور مكياج عيون مناسب للبحر.

مكياج عيون

مكياج عيون خفيف

مكياج عيون للبحر

مكياج عيون

مكياج عيون

المصدر: اليوم السابع

شبكةعيونالإخبارية

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