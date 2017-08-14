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سائق يطعن عشيقته القاصر في أبو النمرس بسبب زوجته

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مصراوي Masrawy

سائق يطعن عشيقته القاصر في أبو النمرس بسبب زوجته

08:32 م الإثنين 14 أغسطس 2017

سائق يطعن عشيقته القاصر في أبو النمرس بسبب زوجته

كتب - محمد شعبان:

كادت ربة منزل أن تدفع حياتها ثمن ارتباطها عاطفيا بجارها، حيث نشبت مشاجرة بينهما عقب علم زوجته بتلك العلاقة، فتعدى عليها بسكين، وفر هاربا.

تفاصيل الواقعة دارت أحداثها بمركز أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة، حيث استقبل مستشفى أبو النمرس العام "ع. س."، 15 عاما، مصابة بجرح طعني نافذ بالجهة اليمنى من البطن.

تحريات العقيد عمرو عبد العزيز، مفتش مباحث جنوب الجيزة، توصلت إلى وجود علاقة عاطفية بين المصابة وجارها "محمد م."، 20 عاما، سائق مقيم بالشقة المواجهة لشقتها، وأنه دائم التردد عليها، حسب ما أكدته صديقتها "مروة"، 20 عاما.

ونشبت مشادة كلامية بين العشيق والمصابة عقب علم زوجته بعلاقتهما، تطورت إلى مشاجرة، تعدى خلالها المتهم عليها بسكين محدثا إصابتها.

وأمكن ضبط المتهم والأداة المستخدمة، وأقر بارتكاب الواقعة، وحُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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مصراوي Masrawy

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