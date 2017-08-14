أخبار عاجلة

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو) -
رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو) -
سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو) -
مصيف بلطيم يشن حربا على الناموس بعد هروب المصطافين (صور) -
رحيل زعيم اليسار.. ناطح الرؤساء وآمن بالسيسي وكره الإخوان لهذا السبب -
أبرز عناوين الصحف العالمية -
حول العالم في 24 ساعة -
بالأرقام.. ماذا قدمت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة؟ -
ضبط 9 من تجار المخدرات في 3 مناطق بالجيزة -
التجمع: رفعت السعيد أوصى بدفنه مع زوجته في مدافن الإمام الشافعي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. مدير أمن الجيزة يتفقد الخدمات بعددٍ من الميادين الرئيسية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. مدير أمن الجيزة يتفقد الخدمات بعددٍ من الميادين الرئيسية

07:23 م الإثنين 14 أغسطس 2017

  • عرض 3 صورة

    a15adcf32a.jpg

  • عرض 3 صورة

    99a2c0d83f.jpg

  • عرض 3 صورة

    76fb11e105.jpg

إعادة الألبوم

تأجيل إعادة محاكمة مرسي و25 آخرين بقضية

الألبوم التالى

تأجيل إعادة محاكمة مرسي و25 آخرين بقضية "اقتحام السجون" لـ 21 أغسطس

كتب - محمد شعبان:

تفقد اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، اليوم الإثنين، الخدمات الأمنية بعدد من الميادين والمنشآت المهمة والحيوية بكافة قطاعات المديرية؛ للتأكد من تطبيق الخطط الأمنية التي تم اعتمادها لتوفير أقصى درجات التأمين.

وخلال جولته بميدان الجلاء، حرص "العراقي" على مناقشة القوات المكلفة بالتأمين؛ للوقوف على مدى تفهمها لدورها وإلمامهم بالقواعد الخاصة بالتعامل مع كافة المواقف.

كما شملت الجولة تفقد السيارات المستحدثة كدوريات بالأقسام ماركة مرسيدس التي قامت وزارة الداخلية بدعم أقسام شرطة المديرية بها، والمجهزة بأحدث التقنيات؛ للكشف عن السيارات المسروقة ومراقبة الطرق من خلال الكاميرات المثبتة بجسم السيارة والمزودة أيضًا بإمكانية الكشف عن الأحكام الجنائية لتحقيق الاشتباهات الفورية وكذا تم تجهيزها بمكان للاحتجاز يسع عددا من المتهمين وكلف مدير الأمن المستويات القيادية بنشر تلك السيارات في كافة الميادين والمحاور بالعاصمة.

وكلف مدير أمن الجيزة مساعده لقطاع الحماية المدنية اللواء هاني سعيد، والعميد إبراهيم حسين، مدير إدارة المفرقعات، بالتمشيط المستمر في محيط المنشآت المهمة ودور العبادة كإجراء احترازي دوري؛ لتحقيق أعلى درجات التأمين، إضافة لنشر الأقوال الأمنية وقوات الانتشار السريع التي تجوب كافة أرجاء العاصمة لتحقيق أعلى درجات التأمين في كافة الشوارع والميادين.

كما كلف اللواء هشام العراقي، رجال البحث الجنائي تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، بتوسيع دائرة الاشتباه وضبط كل ما قد يخل بالأمن العام، والاستعانة بمنظومة كاميرات المراقبة الموجودة بكافة المحاور والميادين.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مدير أمن الجيزة يقود حملة لإزالة التعديات بأكتوبر والشيخ زايد

    أخبار

  • مدير أمن الجيزة يداهم مصنع منتجات لحوم "فاسدة" بالطالبية

    أخبار

  • حل لغز مقتل دجال بالعياط.. زوجته وابنته وخطيبها خنقوه وألقوا جثته

    أخبار

  • مدير أمن الجيزة يداهم مصنع منتجات لحوم "فاسدة" بالطالبية

    أخبار

إعلان

2b1389dc10.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس

صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس

أبرز عناوين الصحف العالمية

أبرز عناوين الصحف العالمية

حول العالم في 24 ساعة

حول العالم في 24 ساعة

بالأرقام.. ماذا قدمت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة؟

بالأرقام.. ماذا قدمت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة؟