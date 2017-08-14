بالصور.. مدير أمن الجيزة يتفقد الخدمات بعددٍ من الميادين الرئيسية

كتب - محمد شعبان:

تفقد اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، اليوم الإثنين، الخدمات الأمنية بعدد من الميادين والمنشآت المهمة والحيوية بكافة قطاعات المديرية؛ للتأكد من تطبيق الخطط الأمنية التي تم اعتمادها لتوفير أقصى درجات التأمين.

وخلال جولته بميدان الجلاء، حرص "العراقي" على مناقشة القوات المكلفة بالتأمين؛ للوقوف على مدى تفهمها لدورها وإلمامهم بالقواعد الخاصة بالتعامل مع كافة المواقف.

كما شملت الجولة تفقد السيارات المستحدثة كدوريات بالأقسام ماركة مرسيدس التي قامت وزارة الداخلية بدعم أقسام شرطة المديرية بها، والمجهزة بأحدث التقنيات؛ للكشف عن السيارات المسروقة ومراقبة الطرق من خلال الكاميرات المثبتة بجسم السيارة والمزودة أيضًا بإمكانية الكشف عن الأحكام الجنائية لتحقيق الاشتباهات الفورية وكذا تم تجهيزها بمكان للاحتجاز يسع عددا من المتهمين وكلف مدير الأمن المستويات القيادية بنشر تلك السيارات في كافة الميادين والمحاور بالعاصمة.

وكلف مدير أمن الجيزة مساعده لقطاع الحماية المدنية اللواء هاني سعيد، والعميد إبراهيم حسين، مدير إدارة المفرقعات، بالتمشيط المستمر في محيط المنشآت المهمة ودور العبادة كإجراء احترازي دوري؛ لتحقيق أعلى درجات التأمين، إضافة لنشر الأقوال الأمنية وقوات الانتشار السريع التي تجوب كافة أرجاء العاصمة لتحقيق أعلى درجات التأمين في كافة الشوارع والميادين.

كما كلف اللواء هشام العراقي، رجال البحث الجنائي تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، بتوسيع دائرة الاشتباه وضبط كل ما قد يخل بالأمن العام، والاستعانة بمنظومة كاميرات المراقبة الموجودة بكافة المحاور والميادين.