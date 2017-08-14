أحدث ما قدمته التكنولوجيا للسيارات في عام 2017

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تقدم التكنولوجيا يوميًا العديد من المزايا في شتى المجالات، وهو الأمر الذي يهدف للحفاظ على الصناعة بشكل عام، إضافة إلى تطوير الواقع الحالي، الذي يعيش فيه الإنسان بشكل دائم.

ولعل صناعة السيارات واحدة من أكثر المجالات استفادة بالتكنولوجيا بشكل عام، حيث تطل الشركات العالمية المتخصصة في هذه الصناعة بكل ما هو جديد على مدار العام، بحيث تعتمد بشكل رئيسى على التكنولوجيا المستخدمة لتطوير الصناعة بشكل عام، وفي هذا السياق نستعرض أهم التقنيات التي غزت السيارات بشكل رئيسي خلال عام 2017..

شاشات العرض

باتت شاشات عرض المعلومات الخاصة بالسيارات الحديثة، هي أحد أهم عوامل الجذب الترفيهي، التي تولي شركات السيارات لها أهمية بالغة، حيث تتضمن وظائفها كيفية التعامل والسيطرة على العديد من الوظائف مثل الملاحة والكاسيت وغيرها من الأمور.

الاتصال والتطبيقات

تميل الشركات في الوقت الحالي إلى جعل شاشة العرض الموجودة في واجهة السيارة، أكثر ميلًا لشكل وطابع الهواتف الذكية، وذلك بفضل ما تمتلكه من قدرات على التواصل باستخدام برامج اتصال مثل "شيفي لينك" الخاص بشركة "شيفروليه" وغيرها من الإصدارات المشابهة.

الصوت

بدا من الواضح اهتمام الشركات العالمية بكل ما يخص الصوت وتجهيزات ووصلاته الخاصة، بما يسمح بتشغيل الأصوات والأغاني من كل أنواع الأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف والتابلت والايبود والحاسب الآلي وغيرها، عن طريق مخارج "USB” أو "AUX” وCD وغيرها.

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الملاحة

لم تعد الملاحة مجرد ميزة إضافية يتم إضافتها ضمن البرامج التي يمكن للسيارة التعرف عليها والتعامل معها عبر شاشة العرض، لكن باتت أداة رئيسية موجودة في الإصدارات التي تم طرحها في 2017، لا سيما أنها ضمن خطط التطوير الخاصة بالعديد من الشركات العالمية.

البلوتوث

يمثل أداة التواصل الرئيسية بين شاشة العرض في السيارات والهواتف الذكية، وهي الوسيلة التي تسمح بتشغيل الأغاني أو عرض أي مادة من الهواتف أو الحاسب الآلي على الشاشة، كما يتم تطويرها في الوقت الحالي لتكون أداة نقل الملفات بين سيارة وأخرى.