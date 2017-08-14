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رئيس «نقل النواب» للوزير: الشعب زعلان منك.. وحادث إسكندرية قتل عمد

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رئيس «نقل النواب» للوزير: الشعب زعلان منك.. وحادث إسكندرية قتل عمد رئيس «نقل النواب» للوزير: الشعب زعلان منك.. وحادث إسكندرية قتل عمد

التحرير

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تعقد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اليوم الإثنين، اجتماعا لبحث تطوير هيئة السكة الحديد، بحضور وزير النقل، هشام عرفات.

وبدأ اللواء سعيد طعيمة، رئيس اللجنة النقل بالوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا حادث قطاري الإسكندرية.

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وقال طعيمة، في كلمته لوزير النقل، خلال الاجتماع: "الشعب المصري زعلان مننا كلجنة نقل، ومنك كوزير، لو اتبعتم ما قالته اللجنة خلال العام الماضي ما كانش الحادث ده حصل، أوعى تكلمني على الحادثة، الحادثة ساذجة جدا، هي قتل عمد مش إهمال، عندك وزارة بتاكل ، هيئات الوزارة محتاجة خلخلة، الناس بتروح موظفين فقط لا غير".
 
وأضاف: "مش هنطبطب تاني، حادث الإسكندرية كان يحتاج لغرفة عمليات تتابع القطار منذ تحركه حتى وصوله، إذا كنت محتاج 100 مليار جنيه للتطوير يبقى ناخد بعضنا ونقفل الهيئة ونروح".

يذكر أن قطارين اصطدما، الجمعة الماضية، في منطقة خورشيد بمحافظة الإسكندرية، ما أسفر عن وفاة 42 شخصا وإصابة 143 آخرين.

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التحرير

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