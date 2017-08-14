حبس سائقين متهمين بالاتجار في المخدرات بالسويس

السويس - حسام الدين أحمد:

باشرت نيابة فيصل والجناين في السويس، التحقيق في واقعتي ضبط سيارتين نقل محملتين بـ4 أطنان من مخدر البانجو، قبل عبورهما نفق الشهيد أحمد حمدي.

وأمرت النيابة بإشراف المستشار أحمد عز الدين المحامي العام، بحبس قائدي السيارتين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار.

ووردت معلومات لضباط مكتب مكافحة المخدرات بالسويس، وجنوب سيناء، تفيد باعتزام المهربين بشبه جزيرة سيناء نقل كمية كبيرة من مخدر البانجو على شحنتين.

وتوصلت التحريات إلى صحة المعلومات، وكلف العميد شريف الخولي مدير المكتب، الرائد أيمن عبيد مفتش مكافحة المخدرات، بإعداد كمائن للمتهمين شرق نفق الشهيد أحمد حمدي، وضبط شحنة البانجو.

وعند عبور سيارة محملة بمواد البناء، بمنطقة شرق النفق، وظهور علامات الخوف والارتياب على سائقها، وبفحصها بالكلاب البوليسية المدربة، تبين أن السائق أخفى 590 لفافة بانجو أسفل الرمال، وزنت 1.6 طن من المخدر.

وعقب ضبط السيارة الأولى، اشتبه الرائد أيمن عبيد في شاحنة أخرى محملة بالبضائع، وبتفتيشها عثر على 1143 لفافة بانجو وزنت 2.4 طن من النبات المخدر، بإجمالي 4 أطنان.