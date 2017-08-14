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أردوغان يحتفل بالذكرى الـ16 لتأسيس حزبه وعينه على انتخابات 2019

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أردوغان يحتفل بالذكرى الـ16 لتأسيس حزبه وعينه على انتخابات 2019

09:25 ص الإثنين 14 أغسطس 2017

أردوغان يحتفل بالذكرى الـ16 لتأسيس حزبه وعينه على انتخابات 2019

اسطنبول - (د ب أ):

يحتفل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين بالذكرى السادسة عشر لتأسيس حزب العدالة والتنمية، وتمهيد الطريق له لتولي السلطة، مع التأكيد في العديد من الخطابات مؤخرا على أنه يهدف إلى تحقيق انتصار حاسم في انتخابات عام 2019 .

وقال أردوغان في خطاب لأنصار حزبه الإسلامي المحافظ إنه يهدف إلى إعادة هيكلة الحزب قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة، وحث قواعد الحزب على الاستعداد لطرق الأبواب في الحملة القادمة.

وكان أردوغان نجا من محاولة انقلابية قامت بها عناصر من الجيش العام الماضي، تم بعدها فرض حالة طوارئ أعطت لحكومته سلطات واسعة للحكم بمراسيم.

واعتقل اردوغان نحو 50 ألف شخص بزعم أنهم على صلة بتلك المحاولة، ويقوم بحملة تطهير بين موظفي الدولة والجيش.

وكان أردوغان أعلن في أبريل الماضي تمرير تعديلات دستورية توسع سلطاته، في استفتاء شعبي، رغم إعراب مراقبي الانتخابات عن قلقهم وتأكيد المعارضة وجود تزوير.

وكثيرا ما يروج أردوغان للنمو الاقتصادي الذي تحقق خلال توليه السلطة، منذ أن كان رئيسا للوزراء ثم رئيسا بعد ذلك، ونجح في تقييد معارضيه على اختلافهم، بما في ذلك الجيش الذي لطالما كان يُنظر إليه على أن راعي العلمانية في تركيا.

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