دار الكتب المصرية ومركز الكويت للفنون الإسلامية يبحثان سبل التعاون

كتبت-نسمة فرج:

استقبل الدكتور أحمد الشوكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، اليوم الأحد، فريد عبد الرحيم العلي، رئيس مركز الكويت للفنون الإسلامية.

وبحث الطرفان سبل التعاون المشترك من بينها إقامة معرض لمستنسخات المصاحف ولوحات الخط العربي والحليات النبوية من مقتنيات دار الكتب على أن يقام المعرض في الكويت خلال شهر أبريل القادم، وذلك على هامش المسابقة الدولية لتحفيظ القرآن الكريم التى تقيمها وزارة الأوقاف الكويتية.

وعن إحياء كتب الخط العربي، قال العلي، إن مركز الكويت للفنون التابع لوزارة الأوقاف الكويتية هو مؤسسة غير هادفة للربح معنية بإحياء التراث، وفى حال طباعة هذه الكتب سيقوم المركز بتوزيعها مجانًا.

فيما اقترح الشوكي، رقمنة الأعمال الفنية للخطاطين العرب منذ مئة عام حتى الآن وطبع مختارات منها فى كتاب، ورقمنة هذا الكتاب وإتاحته فى نسخ ورقية ورقمية. كما اتفق الطرفان على التعاون المشترك فى سبيل إصدار كتاب عن حرفة الخيامية فى مصر.

وفى نهاية اللقاء أهدى العلي، لدار الكتب المصرية مجموعة من الكتب القيمة من إصدارات مركز الكويت للفنون الإسلامية من أهمها: تطوير الخط المغربي، مبادئ الخط الكوفي، إمبراطورية فن الخط في العصر العثماني، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الكتب المخصصة للأطفال من إصدارات المركز في فنون الخط العربي والنسيج والتلوين، كما تعهد العلي بإهداء مجموعة أكبر للأطفال المترددين على مركز بحوث وأدب الطفل.

ومن المعروف أن مركز الكويت للفنون الإسلامية قد أقام مؤخرًا مسابقة للأطفال في المرحلة الابتدائية بلغت فيها قيمة الجائزة للمركز الأول سبعمائة دينار كويتي.