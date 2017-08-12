بالصور.. أمريكية تقاضي والداها لتسببهما في ولادتها قبيحة الشكل

قبل زيارة صالون التجميل..احذر الأمراض التي تنتقل من خلاله

كتب - هشام عواض:

يكتسب الطفل من والداه الصفات الشكلية مثل الطول والشعر ولون العينين وغيرهم من الصفات وأيضاً الطباع، ولكن تلك الأسباب دفعت فتاة أمريكية لمقاضاة والداها لتسببها في ولادتها "قبيحة" الشكل.

رفعت الأمريكية أنابيل جيفرسون، قضية تعويض بـ 2 مليون دولار ضد والداها بدعوى أنهما السبب في جعلها قبيحة، بحسب موقع "world news daily report".

وقالت "أنابيل"، التي تبلغ 44 عامًا، إنها غاضبة من والداها "روبرت 82 عامًا" و"روبي" 76 عامًا" القبيحين لأنهما السبب في أن حياتها تعيسة، حيث أنها خاضت تجارب الزواج 3 مرات وفي كل مرة تفشل بسبب قبحها.

وأضافت "أنابيل":" زوجي الأول كان يقول لي دائمًا إنه يشعر بالغثيان ويريد التقيؤ كل صباح عندما يرى وجهي، مما ترك أثار نفسية سيئة داخلي،أما زوجي الأخير، فكان عنده مشكلة في البصر وأجرى جراحة في عيناه واستعاد 40% من حاسة الإبصار ولهذا طلقني منذ أسبوعين".

وأكدت المرأة التي تقيم في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، أن هذا كله يعود لوالدتها ووالدها القبيحين لأنها ورثاها جيناتها القبيحة.