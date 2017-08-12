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الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس
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الجمعة 18 أغسطس 2017 02:24 صباحاً
الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة
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الجمعة 18 أغسطس 2017 02:24 صباحاً
حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق
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الجمعة 18 أغسطس 2017 02:24 صباحاً
التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد
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الجمعة 18 أغسطس 2017 01:42 صباحاً
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد
-
الجمعة 18 أغسطس 2017 01:24 صباحاً
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة
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الجمعة 18 أغسطس 2017 01:12 صباحاً
مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه"
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الجمعة 18 أغسطس 2017 01:03 صباحاً
5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية"
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الجمعة 18 أغسطس 2017 01:00 صباحاً
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري : كريستيانو رونالدو أكثر من خطف الأنظار في ملعب برشلونة
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الجمعة 18 أغسطس 2017 12:55 صباحاً
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر
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الجمعة 18 أغسطس 2017 12:47 صباحاً
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الأخبار - أ/صلاح حسن يكشف تفاصيل الواحدات السكنية الجديدة التى طرحتها وزارة الإسكان
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DMC
السبت 12 أغسطس 2017 01:21 مساءً
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