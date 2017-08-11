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الرئاسة: ستبقى سيرة رفعت السعيد محفورة في تاريخ الوطن بحروف مضيئة
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الخميس 17 أغسطس 2017 11:30 مساءً
إصابة ١٠ أشخاص بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة بالقليوبية
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الخميس 17 أغسطس 2017 11:30 مساءً
أمريكا تعرض مساعدة إسبانيا بالتحقيقات المتعلقة بحادث الدهس
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الخميس 17 أغسطس 2017 11:30 مساءً
أوقاف الدقهلية: تجهيز 475 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى
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الخميس 17 أغسطس 2017 11:24 مساءً
مساء dmc - العربية : 120 حاج قطري دخلوا الأراضي السعودية بعد توجيه خادم الحرمين
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الخميس 17 أغسطس 2017 11:15 مساءً
كلاسيكو الأرض - البدري: فالفيردي صعبان عليا وبرشلونة في حاجة إلى 5 أو 6 صفقات
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الخميس 17 أغسطس 2017 11:13 مساءً
الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية
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الخميس 17 أغسطس 2017 11:12 مساءً
الوفد ينعي رفعت السعيد: مصر فقدت رمزًا للنضال الثوري
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الخميس 17 أغسطس 2017 11:12 مساءً
"الدستور" عن وفاة رفعت السعيد: فقدنا أشد المعارضين للإخوان
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الخميس 17 أغسطس 2017 11:12 مساءً
إصابة 7 أشخاص بسبب الاشتباكات بمخيم عين الحلوة في لبنان
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الخميس 17 أغسطس 2017 11:12 مساءً
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مساء dmc - البابا تواضروس الثاني : أنا متفائل بطبيعتي ... وأرى خيراً كثيراً قادماً لمصر
DMC
DMC
الجمعة 11 أغسطس 2017 12:57 صباحاً
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