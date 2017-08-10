سعر الذهب اليوم الخميس 10 أغسطس 2017 بالصاغة فى مصر

شيماء مصطفى

سعار الذهب المتداول في محلات الصاغة، والتعرف على سعر المعدن الأصفر بالسوق المصري وأيضا ترابطه بالبورصات العالمية، كما سنقوم بمتابعة جميع تغيرات سعر الذهب التي يطرأ عليها الذهب باستمرار، حيث أن الذهب “المعدن الأصفر” شاهد انخفاض ملحوظ خلال الأيام الماضية مقارنة بأسعارها خلال بداية العام، حيث هذا ناتج للتغير في سعر الأوقية العالمية، كما أن سعر الذهب يرتبط ارتباط طردي مع سعر العملة الأمريكية في السوق المحلي، وأيضا يرتبط سعر المعدن النفيس بالأسعار العالمية .

سعر الذهب اليوم الخميس 10-8-2017

السعر العالمي : 1,272.63 أمريكي.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 713 إلى 715 عيار 22 654 إلى 656 عيار 21 624 إلى 626 عيار 18 535 إلى 537 عيار 14 416 إلى 417 عيار 12 357 إلى 358 الاونصة 22,179 إلى 22,250 الجنيه الذهب 4,992 إلى 5,008 الكيلو 713,143 إلى 715,429

المصدر : مصر365

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads