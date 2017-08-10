سعر الذهب اليوم الخميس 10 أغسطس 2017 بالصاغة فى مصر

سعار الذهب المتداول في محلات الصاغة، والتعرف على سعر المعدن الأصفر بالسوق المصري وأيضا ترابطه بالبورصات العالمية، كما سنقوم بمتابعة جميع تغيرات سعر الذهب التي يطرأ عليها الذهب باستمرار، حيث أن الذهب “المعدن الأصفر” شاهد انخفاض ملحوظ خلال الأيام الماضية مقارنة بأسعارها خلال بداية العام، حيث هذا ناتج للتغير في سعر الأوقية العالمية، كما أن سعر الذهب يرتبط ارتباط طردي مع سعر العملة الأمريكية في السوق المحلي، وأيضا يرتبط سعر المعدن النفيس بالأسعار العالمية .
سعر الذهب اليوم الخميس 10-8-2017
السعر العالمي : 1,272.63 أمريكي.
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
|عيار 24
|713 إلى 715
|عيار 22
|654 إلى 656
|عيار 21
|624 إلى 626
|عيار 18
|535 إلى 537
|عيار 14
|416 إلى 417
|عيار 12
|357 إلى 358
|الاونصة
|22,179 إلى 22,250
|الجنيه الذهب
|4,992 إلى 5,008
|الكيلو
|713,143 إلى 715,429
المصدر : مصر365إعلان - Ads إعلان - Ads