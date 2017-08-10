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سعر الذهب اليوم الخميس 10 أغسطس 2017 بالصاغة فى مصر

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سعر الذهب اليوم الخميس 10 أغسطس 2017 بالصاغة فى مصر سعر الذهب اليوم الخميس 10 أغسطس 2017 بالصاغة فى مصر

سعار الذهب المتداول في محلات الصاغة، والتعرف على سعر المعدن الأصفر بالسوق المصري وأيضا ترابطه بالبورصات العالمية، كما سنقوم بمتابعة جميع تغيرات التي يطرأ عليها الذهب باستمرار، حيث أن الذهب “المعدن الأصفر” شاهد انخفاض ملحوظ خلال الأيام الماضية مقارنة بأسعارها خلال بداية العام، حيث هذا ناتج للتغير في سعر الأوقية العالمية، كما أن سعر الذهب يرتبط ارتباط طردي مع سعر العملة الأمريكية في السوق المحلي، وأيضا يرتبط سعر المعدن النفيس بالأسعار العالمية .

سعر الذهب اليوم الخميس 10-8-2017

السعر العالمي : 1,272.63 أمريكي.

 
الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
قد تختلف الذهب من محل صاغة لآخر  
عيار 24 713 إلى 715
عيار 22 654 إلى 656
عيار 21 624 إلى 626
عيار 18 535 إلى 537
عيار 14 416 إلى 417
عيار 12 357 إلى 358
الاونصة 22,179 إلى 22,250
الجنيه الذهب 4,992 إلى 5,008
الكيلو 713,143 إلى 715,429

المصدر : 365

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