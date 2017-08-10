سعر الدولار اليوم الخميس 10 أغسطس 2017 بالبنوك والسوق السوداء

شيماء مصطفى

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سعرالدولار اليوم بالبنوك والسوق السوداء:

17.80 أفضل بنك تشتري منه الآن : المصرف المتحد 17.76 أفضل بنك تبيع له الآن : مصرف ابوظبي الاسلامي

سعر الدولار في السوق السوداء يسجل 17.75 جنيه للشراء، 17.85 جنية للبيع.

المصدر : مصر365

شبكةعيونالإخبارية

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