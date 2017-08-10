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سعر الدولار اليوم الخميس 10 أغسطس 2017 بالبنوك والسوق السوداء

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سعر الدولار اليوم الخميس 10 أغسطس 2017 بالبنوك والسوق السوداء سعر الدولار اليوم الخميس 10 أغسطس 2017 بالبنوك والسوق السوداء

اليوم، نتابع مع حضراتكم سعر الدولار اليوم بكافة البنوك العاملة في ، سعر الدولار اليوم في السوق السوداء، ننقل لكم أخبار وأسعار الدولار تحديث لحظى، “سعر الدولار” في السوق السوداء والصرافات وكل البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، وفي سياق آخر سجل بنك “اتش اس بي سي”، أفضل سعر شراء للعملة الخضراء واحتل أفضل سعر بيع الدولار “للبنك الأهلي” والبنوك الحكومية الأخرى، وغالباً ما تحدث حالة ركود التداول بـ الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، يومي الجمعة والسبت وذلك بالبنوك العاملة بالأسواق المصرية، على أن ترجع لممارسة عملها مع بداية الأسبوع الجديد، العملة الأمريكية الدولار اليوم، سعر الدولار الآن في كافة البنوك، ومتابعة لحظية لتغيرات الدولار بالسوق السوداء ويمكنك أيضاً متابعة أسعار الدولار في البنوك والسوق أو عبر تطبيق بكام في مصر والمتوفر على جوجل بلاي والذي يعرض الدولار والعملات والذهب لحظة بلحظة ، وما زالت البنوك الخاصة والتي منها “اتش اس بي سي – HSBC”، مصرف أبوظبي الإسلامي، البنك الأهلي المتحد، بنك المشرق، بنك باركليز – مصر، وغيرهم ممن يعملون في القطاع المصرفي  يقدمون  أعلى سعر لشراء الدولار .

سعرالدولار اليوم بالبنوك والسوق السوداء:

17.80
أفضل بنك تشتري منه الآن:

المصرف المتحد

17.76
أفضل بنك تبيع له الآن:

مصرف ابوظبي الاسلامي

سعر الدولار في السوق السوداء يسجل 17.75 جنيه للشراء، 17.85 جنية للبيع.

 

البنك سعر الشراء سعر البيع
مصر إيران للتنمية 17.7400 17.8400
مصرف ابو ظبي 17.7550 17.8500
البنك المصري الخليجي 17.7400 17.8400
البنك الأهلي 17.7500 17.8500
بنك القاهرة 17.7000 17.8000
بنك الاسكندرية 17.7200 17.8200
البنك العربي الافريقي 17.7500 17.8500
البنك المركزي 17.7343 17.8341
بنك مصر 17.7400 17.8400
بنك بلوم مصر 17.7300 17.8300
كريدي أجريكول 17.7300 17.8300
بنك بيريوس 17.7500 17.8500

المصدر : مصر365

 

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