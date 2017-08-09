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هذا ما طلبه محمد صلاح من النجم أحمد السقا !!

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هذا ما طلبه محمد صلاح من النجم أحمد السقا !! هذا ما طلبه محمد صلاح من النجم أحمد السقا !!

هنأ اللاعب المصري محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي،النجم أحمد السقا على فيلمه الجديد هروب اضطراري والذي كان يعرض ضمن موسم أفلام عيد الفطر الماضي، وطالبه بالمشاركة في الجزء الثاني من فيلم “صعيدي في الجامعة الأمريكية”،الذى أعلن النجم محمد هنيدى عن التحضير له.

وكتب “صلاح” خلال تغريده له على حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصير “تويتر” اليوم الأربعاء، :” مبروك يا نجم نجاح الفيلم الجديد ومصر كلها تتمني تكون في صعيدي في الجامعه الامريكية تاني”.

جدير بالذكر أن أحد جمهور هنيدى وجه سؤالاً له قائلاً: “كم ريتويت وتعمل صعيدى فى الجامعة الأمريكية 2” ليُجيب هنيدى بصورة ساخرة 100 ألف، لكن المفاجأة التى لم يكن يتوقعها أن الجماهير لم تأخذ الأمر بطريقته الساخرة، وبدأت بالفعل حملة إعادة تغريد للتدوينة التى كتبها الفتاة، ووصلت اليوم إلى 100 ألف، وهو الرقم الذى طلبه هنيدى لصناعة الجزء الثانى من صعيدى فى الجامعة الأمريكية.

 

وعلى إثرها طالب العديد من نجوم الفن والكرة الإنضمام لفريق عمل الفيلم وكان من أبرزهم اللاعب أحمد حسام “ميدو” المدير الفني لنادي وادي دجلة، كما طالبت بطلة كليب ركبني المرجيحة غناء أغنية الفيلم ورد عليها النجم محمد هنيدي مازحًا بأنه سوف يلغي الفيلم هكذا.

 

 

المصدر : مباشر 24

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