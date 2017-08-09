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تعرف على أسعار أحذية الأفراح.. و"الكوتشي" يتصدر القائمة

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مصراوي Masrawy

تعرف على أحذية الأفراح.. و"الكوتشي" يتصدر القائمة

12:56 م الأربعاء 09 أغسطس 2017

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إعادة الألبوم

بالصور.. الـ

الألبوم التالى

بالصور.. الـ "jumpsuit" الواسع هو موضتك لهذا العام

كتبت- هاجر حاتم:

بمناسبة موسم الأفراح هذه الأيام، تتردد الكثير من الفتيات على المحلات لشراء تجهيزات بيت الزوجية، وصولًا إلى تحضيرات الفرح من فستان زفاف، وماكياج وصولاً الى حذاء الزفاف، لهذا رصد مصراوي أسعار موديلات مختلفة، من شارع عباس العقاد لشهرته في بيع مستلزمات الأفراح.

ظهرت موضة الحذاء " الدانتيل" و "الأورجانزا" و "التول المطرز" و "الورود المفرغة" بشكل كبير في المحلات، بينما اختفت تدريجيًا موضة الحذاء اللامع.

تصدر القائمة الحذاء "الكوتشي" المريح، لأنه عملي أكثر، ولا يسبب لها أوجاع طوال يوم الزفاف، فضلًا عن إمكانية تنسيقه مع ملابسها العادية مرة أخرى.

أغلب هذه الاحذية تم تزيينها بشكل يدوي، وفقًا لما ذكره بعض أصحاب المحلات.

أسعار الأحذية

تراوحت أسعار الاحذية ذات الكعب العالي بين 350-400 وفقًا لخامة الأورجانزا والدانتيل المستخدمة.

وتراوحت أسعار الحذاء الكوتشي بين 400- 450 جنيه.

أما أسعار "الورود المفرغة" والتي  يتم لزقها يدويًا على الحذاء بالكامل، وصل سعرها إلى 500.

ويزداد سعر الحذاء كلما أضيف إليه الأحجار اللامعة واللؤلؤ.

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مصراوي Masrawy

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