سعر الذهب اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2017 بالصاغة فى مصر

أسعار الذهب المتداول في محلات الصاغة، والتعرف على سعر المعدن الأصفر بالسوق المصري وأيضا ترابطه بالبورصات العالمية، كما سنقوم بمتابعة جميع تغيرات سعر الذهب التي يطرأ عليها الذهب باستمرار، حيث أن الذهب “المعدن الأصفر” شاهد انخفاض ملحوظ خلال الأيام الماضية مقارنة بأسعارها خلال بداية العام، حيث هذا ناتج للتغير في سعر الأوقية العالمية، كما أن سعر الذهب يرتبط ارتباط طردي مع سعر العملة الأمريكية في السوق المحلي، وأيضا يرتبط سعر المعدن النفيس بالأسعار العالمية .
سعر الذهب اليوم الاربعاء 9-8-2017
السعر العالمي : 1,265.65 أمريكي.
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
|عيار 24
|709 إلى 711
|عيار 22
|650 إلى 652
|عيار 21
|620 إلى 622
|عيار 18
|531 إلى 533
|عيار 14
|413 إلى 415
|عيار 12
|354 إلى 355
|الاونصة
|22,037 إلى 22,108
|الجنيه الذهب
|4,960 إلى 4,976
|الكيلو
|708,571 إلى 710,857
المصدر : مصر365
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