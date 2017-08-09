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سعر الذهب اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2017 بالصاغة فى مصر

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سعر الذهب اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2017 بالصاغة فى مصر سعر الذهب اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2017 بالصاغة فى مصر

الذهب المتداول في محلات الصاغة، والتعرف على سعر المعدن الأصفر بالسوق المصري وأيضا ترابطه بالبورصات العالمية، كما سنقوم بمتابعة جميع تغيرات التي يطرأ عليها الذهب باستمرار، حيث أن الذهب “المعدن الأصفر” شاهد انخفاض ملحوظ خلال الأيام الماضية مقارنة بأسعارها خلال بداية العام، حيث هذا ناتج للتغير في سعر الأوقية العالمية، كما أن سعر الذهب يرتبط ارتباط طردي مع سعر العملة الأمريكية في السوق المحلي، وأيضا يرتبط سعر المعدن النفيس بالأسعار العالمية .

سعر الذهب اليوم الاربعاء 9-8-2017

السعر العالمي : 1,265.65 أمريكي.

 
الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
قد تختلف الذهب من محل صاغة لآخر  
عيار 24 709 إلى 711
عيار 22 650 إلى 652
عيار 21 620 إلى 622
عيار 18 531 إلى 533
عيار 14 413 إلى 415
عيار 12 354 إلى 355
الاونصة 22,037 إلى 22,108
الجنيه الذهب 4,960 إلى 4,976
الكيلو 708,571 إلى 710,857

 

المصدر : 365

 

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