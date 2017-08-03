أخبار عاجلة

تضامن النواب تطلب الاطلاع على لائحة قانون الجمعيات الأهلية قبل إقرارها -
ننشر تقرير القطع الأثرية المفقودة من مخازن البر الغربي للأقصر -
باكستان تنتقد قرار واشنطن إدراج انفصاليين بكشمير على قائمة الإرهاب -
البشير: سد النهضة لن يؤثر على حصة مصر من مياه النيل -
الشرطة الإسبانية تؤكد أن هجوم الدهس ببرشلونة "إرهابي" وأنباء عن قتلى -
تمديد اعتقال الشيخ رائد صلاح حتى الإثنين -
فيديو وصور: الشرطة تطالب بعدم الاقتراب من محيط حادث الدهس ببرشلونة -
الرئيس السيسي يغادر تشاد في نهاية جولته الإفريقية -
رئيس وزراء إثيوبيا: نستطيع مع السودان قيادة تكامل اقتصادي لدول القرن الإفريقي -
الرئيس السوداني يؤكد وجود إرادة سياسية قوية لتطوير العلاقات مع إثيوبيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. Mbc مصر

#حديث_المساء | وزير الصحة : العام المقبل إعلان مصر خالية من مرض فيروس سي

Google+ Print
مواضيع متعلقة
الخارجية: الاتصالات مازالت جارية بين مصر وإيطاليا حول مقتل "ريجيني"

الخارجية: الاتصالات مازالت جارية بين مصر وإيطاليا حول مقتل "ريجيني"

التفاصيل الكاملة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي ومواصفات التشطيب

التفاصيل الكاملة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي ومواصفات التشطيب

النيابة العامة تستدعي رئيس هيئة السكك الحديدية و 9 مسئولين أخرين للأستماع إلى أقوالهم

النيابة العامة تستدعي رئيس هيئة السكك الحديدية و 9 مسئولين أخرين للأستماع إلى أقوالهم

وزيرة الاستثمار تتفقد أعمال تنفيذ طريق "النفق - طابا" بسيناء #حديث_المساء

وزيرة الاستثمار تتفقد أعمال تنفيذ طريق "النفق - طابا" بسيناء #حديث_المساء