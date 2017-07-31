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مساء dmc - النائبة/ ماجدة نصر : كثير من مدارس اللغات يتم امتحان الطلاب بها باللغة العربية
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الجمعة 18 أغسطس 2017 12:03 صباحاً
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة
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الجمعة 18 أغسطس 2017 12:00 صباحاً
وزير الثقافة: رفعت السعيد أول من تصدى للتيارات الإسلامية
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الجمعة 18 أغسطس 2017 12:00 صباحاً
إصابة 11 شخصًا في مشاجرة بين عائلتين بأرمنت جنوب الأقصر
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الجمعة 18 أغسطس 2017 12:00 صباحاً
القيادة العامة للجيش الليبي: "الجنائية الدولية" تساهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي
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الجمعة 18 أغسطس 2017 12:00 صباحاً
رئيس الأهلي: تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية للأهلي على يومين تم وفقا لأسس قانونية
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الخميس 17 أغسطس 2017 11:53 مساءً
مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي
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الخميس 17 أغسطس 2017 11:51 مساءً
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري مراسل ONSPORT يكشف تفاصيل سرقته في برشلونة
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الخميس 17 أغسطس 2017 11:49 مساءً
مساء dmc - النائبة/ ماجدة نصر : يوجد عدم شفافية وعدم وضوح في الرسوم الدراسية للمدارس
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الخميس 17 أغسطس 2017 11:45 مساءً
أبو الغيط يدين حادثة الدهس في مدينة برشلونة الإسبانية
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الخميس 17 أغسطس 2017 11:42 مساءً
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DMC
مساء dmc - الهيئة العامة للخدمات الطبية " تصدير الحمير حية لمواجهة ذبحها وبيع لحومها "
DMC
DMC
الاثنين 31 يوليو 2017 10:45 مساءً
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الجمعة 18 أغسطس 2017 12:03 صباحاً
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الخميس 17 أغسطس 2017 11:57 مساءً
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