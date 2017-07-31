تعرفى على مخاطر حبوب منع الحمل

شيماء مصطفى

تعتبر حبوب منع الحمل من الوسائل الفعالة للغاية لمنع الحمل، لكنها تمثل خطراً كبيراً على النساء، حيث تتسبب في الكثير من الأعراض الجانبية.

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، تستخدم أكثر من مئة مليون سيدة حول العالم حبوب منع الحم، والتي يتم تناولها عن طريق الفم، كما أثبتت الدراسات أن هناك ارتباط بين حبوب منع الحمل والاكتئاب. وذلك بحسب موقع " bbc".

حيث أن 70 % من النساء اللآتي يستخدمن وسائل منع الحمل معرضات لتناول مضادات للاكتئاب.

وأضاف الموقع، أن الاكتئاب ليس العرض الجانبي الوحيد لحبوب منع الحمل، ولكن يمكن الإصابة أيضاً بجلطات الأوعية الدموية.

المصدر : مصراوى

شبكةعيونالإخبارية

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