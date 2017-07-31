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أول رد لنجيب ساويرس مدافعا عن عمرو دياب ومهاجمته لشيرين عبد الوهاب

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أول رد لنجيب ساويرس مدافعا عن عمرو دياب ومهاجمته لشيرين عبد الوهاب أول رد لنجيب ساويرس مدافعا عن عمرو دياب ومهاجمته لشيرين عبد الوهاب

حرص رجل الأعمال نجيب ساويرس، على التعليق على الأزمة التي وقعت بين الفنانة عبدالوهاب والفنان ، مدافعا عن "الهضبة".

 

وكتب ساويرس عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر": "بالنسبة لنا كلنا هو الهرم والهضبة والنجاح العالمي، وعيب الكلام ده والاستمرار في العيب والغلط.. مفيش له تفسير إلا الغيرة والحسد".

 

وكانت شيرين عبدالوهاب قالت في مؤتمر صحفي عُقد بتونس، على هامش مهرجان قرطاج، أنها قصدت ما قالته في حفل زفاف كندة علوش وعمرو يوسف، عندما قالت عن عمرو "راحت عليه".

 

يُذكر أن شيرين قالت إنها لن تتراجع عن كلامها، وأوضحت في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "كل يوم": "إذا كان عمرو هضبة أو جبل فأنا هرم".

 

 

المصدر : مصراوى

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