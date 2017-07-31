أخبار عاجلة

حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
وزير الثقافة: رفعت السعيد​ أول من تصدى للتيارات الإسلامية -
إصابة 11 شخصًا في مشاجرة بين عائلتين بأرمنت جنوب الأقصر -
القيادة العامة للجيش الليبي: "الجنائية الدولية" تساهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي -
رئيس الأهلي: تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية للأهلي على يومين تم وفقا لأسس قانونية -
مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري مراسل ONSPORT يكشف تفاصيل سرقته في برشلونة -
مساء dmc - النائبة/ ماجدة نصر : يوجد عدم شفافية وعدم وضوح في الرسوم الدراسية للمدارس -
أبو الغيط يدين حادثة الدهس في مدينة برشلونة الإسبانية -
10 تصريحات × 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. فيديو
  4. DMC
  5. DMC

السفيرة عزيزة - د/منى رضا - تنصح متصل كيفية التعامل مع زوجتة في اول 3 شهور من الزواج

  • DMC
  • 67
Google+ Print
    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - النائبة/ ماجدة نصر : كثير من مدارس اللغات يتم امتحان الطلاب بها باللغة العربية

مساء dmc - النائبة/ ماجدة نصر : كثير من مدارس اللغات يتم امتحان الطلاب بها باللغة العربية

مساء dmc - وزارة التعليم تستجيب لـ مساء dmc وتستقبل المتضررين بمدارس المنار غدا بمقر الوزارة

مساء dmc - وزارة التعليم تستجيب لـ مساء dmc وتستقبل المتضررين بمدارس المنار غدا بمقر الوزارة

مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

مساء dmc - النائبة/ ماجدة نصر : يوجد عدم شفافية وعدم وضوح في الرسوم الدراسية للمدارس

مساء dmc - النائبة/ ماجدة نصر : يوجد عدم شفافية وعدم وضوح في الرسوم الدراسية للمدارس