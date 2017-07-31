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سعر الدولار اليوم الإثنين 31 يوليو 2017 بالبنوك والسوق السوداء

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سعر الدولار اليوم الإثنين 31 يوليو 2017 بالبنوك والسوق السوداء سعر الدولار اليوم الإثنين 31 يوليو 2017 بالبنوك والسوق السوداء

اليوم، نقدم لحضراتكم متابعة لحظية لتغيرات “سعر الدولار” في البنوك والسوق السوداء، “سعر الدولار اليوم” في ، يمكنكم أيضاً متابعة سعر الدولار لحظة بلحظة من خلال برنامج بكام في مصر للأندرويد من جوجل بلاي، حيث لوحظ فى الفترات الأخيرة أن هناك حالة من التغييرات الطفيفة بالبنوك من حين الى آخر حيث شهدت الدولار في الفترة الأخيرة ثبات نسبي نظراً لتراجع الطلب علي العملة الأمريكية بشكل ملحوظ خلال الآونة الأخيرة .

سعر الدولار اليوم، شهد سعر الدولار ارتفاعاً ملحوظاً في نهاية تعاملات الأسبوع في أغلب البنوك وعاقبه إرتفاعاً آخر لسعر الدولار في السوق السوداء، ننقل لكم أخبار وأسعار الدولار تحديث لحظى من كافة البنوك العاملة في مصر، “سعر الدولار” في السوق السوداء، سعر الدولار اليوم في السوق السوداء والصرافات وكل البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، وفي سياق آخر سجل بنك “اتش اس بي سي”، أفضل سعر شراء للعملة الخضراء واحتل أفضل سعر بيع الدولار “للبنك الأهلي” والبنوك الحكومية الأخرى، وغالباً ما تحدث حالة ركود التداول بـ الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، يومي الجمعة والسبت وذلك بالبنوك العاملة بالأسواق المصرية، على أن ترجع لممارسة عملها مع بداية الأسبوع الجديد، أسعار العملة الأمريكية الدولار اليوم، سعر الدولار الآن في كافة البنوك، ومتابعة لحظية لتغيرات الدولار بالسوق السوداء ويمكنك أيضاً متابعة أسعار الدولار في البنوك والسوق أو عبر تطبيق بكام في مصر والمتوفر على جوجل بلاي والذي يعرض الدولار والعملات والذهب لحظة بلحظة ، وما زالت البنوك الخاصة والتي منها “اتش اس بي سي – HSBC”، مصرف أبوظبي الإسلامي، البنك الأهلي المتحد، بنك المشرق، بنك باركليز – مصر، وغيرهم ممن يعملون في القطاع المصرفي  يقدمون  أعلى سعر لشراء الدولار .

سعر الدولار اليوم بالبنوك والسوق السوداء:

17.90
أفضل بنك تشتري منه الآن:

بنك القاهرة

17.86
أفضل بنك تبيع له الآن:
 

سعر الدولار في السوق السوداء يسجل 17.90 جنيه للشراء، 17.97 جنية للبيع.

 

البنك سعر الشراء سعر البيع
مصر إيران للتنمية 17.8400 17.9400
مصرف ابو ظبي 17.8600 17.9600
البنك المصري الخليجي 17.8300 17.9300
البنك الأهلي 17.8000 17.9000
بنك البركة 17.8500 17.9500
بنك القاهرة 17.8000 17.9000
بنك الاسكندرية 17.8300 17.9300
البنك العربي الافريقي 17.8500 17.9500
البنك المركزي 17.8344 17.9344
بنك مصر 17.8200 17.9200
بنك بلوم مصر 17.8500 17.9500
كريدي أجريكول 17.8500 17.9500

 

المصدر : مصر365

 

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