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وزير الثقافة يرحب بالجزائر "ضيف شرف" معرض القاهرة للكتاب 2018

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مصراوي Masrawy

وزير الثقافة يرحب بالجزائر "ضيف شرف" معرض القاهرة للكتاب 2018

05:44 م الخميس 27 يوليو 2017

القاهرة- (أ ش أ):

رحب الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة، بمشاركة الجزائر، باعتبارها "ضيف الشرف" في معرض القاهرة الدولي للكتاب، مؤكدا أن "الجزائر دولة شقيقة وذات علاقات تاريخية مع ، مثمنا مشاركتها بالمعرض، وبثراء الأفكار المطروح مناقشتها بالمعرض والتي ستقدم وجبة ثرية لكل جمهور معرض الكتاب".

جاء ذلك خلال استقبال وزير الثقافة، وفدا من وزارة الثقافة الجزائرية، ضم كلا من: حميدو مسعودي، مدير معرض الجزائر للكتاب والسيد اولبصير الأمين العام للثقافة، أحمد ماضي رئيس النقابة الوطنية لناشرين الكتب ومصطفي القلوب رئيس المنظمة الوطنية لناشرين الكتب.

وتم خلال اللقاء، بحث مشاركة الجزائر ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب 2018، حيث قدم الوفد الخطوط العريضة التي ستعمل وزارة الثقافة الجزائرية عليها خلال مشاركتها بالمعرض، من قضايا وأفكار مطروحة للنقاش، فضلا عن الأدباء والمفكرين والفنانين المقرر مشاركتهم.

فيما طالب الناشرين بزيادة المساحات الخاصة بهم، لإتاحة الفرصة لضيوف معرض القاهرة الدولي للكتاب، للاطلاع على أعمال الأدب والفكر الجزائري، ووعد وزير الثقافة، بحل أي مشكلات تواجه الناشرين الجزائريين، ورحب بكل المشاركين من الأدباء والكتاب والمفكرين والفنانين الجزائريين على أرض مصر.

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