وزير النقل: بدء تنفيذ «القطار المُكهرب» بالعاشر من رمضان (صور)

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أعلن الدكتور هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، عن تخصيص 4.5 مليار جنيه، لمشروع «كهربة الإشارات» بخط السمم الحديدية «بنها - الزقازيق – الإسماعيلية – بورسعيد»، موضحًا أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا لتطوير السكك الحديدية؛ لتأمين الطرق من الحوادث وزيادة حركة البضائع والتجارة بما يُحقق التنمية المستدامة.

وأضاف الوزير، خلال زيارته لمحافظة الشرقية، ولقائه بالمحافظ اللواء خالد سعيد، وعدد من النواب ورئيس هيئة الطرق والكباري والسكك الحديدية، أنه تم الانتهاء من تطوير 46 مزلقانًا، من إجمالي 108 مزلقانات على مستوى المحافظة.

وشدد الوزير، على ضرورة عدم التوسع في إقامة مزلقانات جديدة والانتهاء من تطوير المزلقانات الموجودة حاليًا، وكذلك إعادة تأهيل القضبان وتوعية المواطنين بالحفاظ عليها وعدم سرقتها، كما وافق على رفع كفاءة طريق «بلبيس – القاهرة» بطول 40 كيلو متر وتطويره بـ 4 حارات.

وأوضح الوزير، أنه تم الانتهاء من وضع الخطوات اللازمة لتنفيذ مشروع «القطار المُكهرب» لمدينة العاشر والعاصمة الإدارية الجديدة؛ لتخفيف حركة النقل الموجودة على طريق «القاهرة – الإسماعيلية» ولخدمة مدينة العاشر من رمضان.

من جانبه، شدد اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، على ضرورة التنسيق بين هيئة السكة الحديد والمحافظة؛ للعمل على استغلال الأراضي التي تقع بحرم السكة الحديد داخل المحافظة، وإمكانية استغلالها بالنفع بما يعود على مشروعات المحافظة، مطالبًا بإجراء الصيانة العاجلة ورفع كفاءة الطرق التابعة للهيئة؛ نظرًا لتردي أوضاعها وسوء حالتها.

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واقترح المحافظ، إنشاء نفق بري مكان نفق محطة السكة الحديد بميدان «عرابي» والمُحتل من الباعة الجائلين، ليُساهم في الربط بين شرق وغرب المدينة، ويعمل على فك الاختناقات المرورية، مطالبًا بإجراء الدراسات الفنية اللازمة لتنفيذ المشروع.

وشهد الاجتماع، الموافقة على إزدواج طريق «الزقازيق – ههيا – أبو كبير – فاقوس – الصالحية القديمة» بطول 60 كيلو متر، وإنشاء طريق دائري لمدن الزقازيق، وبلبيس، وفاقوس، وإنشاء كوبري بمدخل مدينة بلبيس.