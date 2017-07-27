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بالفيديو والصور- الآلاف يدخلون المسجد الأقصى مُرددين "الله أكبر"

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مصراوي Masrawy

والصور- الآلاف يدخلون المسجد الأقصى مُرددين "الله أكبر"

04:13 م الخميس 27 يوليو 2017

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ننشر نصّ بيان المرجعيات الدينية في القدس حول استئناف الصلاة في الأقصى

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ننشر نصّ بيان المرجعيات الدينية في القدس حول استئناف الصلاة في الأقصى

القاهرة- (مصراوي):

دخل آلاف المصلون إلى المسجد الأقصى، عصر اليوم الخميس، ورفعوا العلم الفلسطيني على المسجد، بعد أن اضطرت قوات الاحتلال إلى فتح باب حطة الذي أدى بقاء إغلاقه إلى مواصلة المصلين الاعتصام أمام بوابات المسجد الأقصى رافضين الدخول إلا بفتحه، حسبما ذكرت وكالة "معًا" الفلسطينية.

وكانت المرجعيات الدينية والمصلون في المسجد الأقصى رفضوا الدخول إلى المسجد عند صلاة عصر اليوم كما كان مقررا في السابق، بعد أن رفضت قوات الاحتلال فتح باب حطة، ومنعت حراس المسجد الاقصى من فتحه.

وشهد المسجد الأقصى توافد أعداد كبيرة من المصلين تلبية لدعوات وجهتها المرجعيات الدينية، للاحتشاد والمشاركة في الدخول للمسجد.

وكان الاحتلال وضع بوابات الكترونية في أعقاب عملية إطلاق النار التي نفذها ثلاثة فلسطينيين عند أبواب المسجد الأقصى في 14 مايو- ايار الحالي، وعلى إثر ذلك رفض الفلسطينيون الدخول للمسجد إلا بعد إزالة الاحتلال لهذه البوابات.

شاهد الفيديو: 


 

 

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مصراوي Masrawy

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