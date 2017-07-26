جابر نصار: 13 كلية بجامعة القاهرة حصلت تم اعتمادها خلال مدة رئاستي

كتب- محمد قاسم:

قال الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، إنه تسلم الجامعة القاهرة بها 5 كليات حاصلة على الجودة من التسعينيات حتى 2013، وأنه منذ أول أغسطس 2013 حتى 31 يوليو 2017 تم اعتماد 13 كلية، لافتا إلى أن كلية العلاج الطبيعى حصلت على الاعتماد الدولي، والتمريض فى طريقها للحصول على الاعتماد الدولي.

وأضاف نصار - خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء، عقب افتتاح حمام السباحة الأوليمبي بالمدينة الرياضية بجامعة القاهرة-، أن الجامعة تحتل المركز 420 فى التصنيف الصيني الذى يعد أقوى تصنيف على مستوى العالم، وأن الجامعة ستحافظ على هذه النجاحات وتقدمها وفيها من يستطيع رفع لواء الريادة وأتمنى أن يكون أكثر نجاحا من جابر نصار وإدارته في جامعة القاهرة.

وأكد أن جمع 45 مليون جنيه تبرعات من أساتذة الجامعة العاملين بخارج مصر مشيرًا إلى أنه لم يتقاض منها أي أستاذ أو موظف مليما واحدا.

وأشار إلى أن أعضاء هيئة التدريس بالجامعة العاملين بالخارج كانوا يتبرعون لجامعتهم ردا لجميل مصر التي علمتهم وأنفقت عليهم حتى أصبح لها ثقلا أكاديميا بالبلاد الأخرى.

وأوضح نصار، أن مستشفى ثابت ثابت التابعة للجامعة بشارع الهرم تمثل قصر عينى جديد في جامعة القاهرة بالغة الفخامة والضخامة تعالج الناس مجانا.

وأضاف أن موارد الجامعة الذاتية تم استغلالها في تجديد المباني التراثية مثل المكتبة وقاعة الاحتفالات الكبرى وتكييفها وتجديدها ومبنى الخدمات الطلابية وكونفشيوس ودار الطباعة والنشر وأعمال تأمين الحرم الجامعى والبوابات الإلكترونية ومشروع إنشاء مستشفى النساء والتوليد الجديد ومحطة الطاقة الشمسية بالمدينة ودار العلوم والزراعة وتشغيل مستشفى الطوارئ والحروق 185.

ولفت إلى أن الجامعة صرفت 2 مليار جنيه على تطوير ملفاتها خلال 4 سنوات، مشيرًا الى أنه هناك نصف مليار جنيه منهم تمويل ذاتي.