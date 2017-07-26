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مرشد في كوريا يدعو لإنشاء شبكة برلمانية دولية للعناية بالصحة في العالم

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مرشد في كوريا يدعو لإنشاء شبكة برلمانية دولية للعناية بالصحة في العالم مرشد في كوريا يدعو لإنشاء شبكة برلمانية دولية للعناية بالصحة في العالم

التحرير

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دعا النائب مجدي مرشد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب إلى إنشاء برلمانية دولية للعناية بالصحة والشئون الصحية في العالم.

وطرح مرشد خلال المؤتمر الأول، في سيول بكوريا الجنوبية، الذي تنظمه منظمة الصحة العالمية بالتنسيق مع الكورية بعنوان «الأمن الصحي العالمي»، إنشاء شبكة برلمانية دولية للصحة للعمل على 3 محاور أساسية، من بينها دعم السياسات، وضع خطة عمل وطنية طموحة للصحة، تبادل الخبرات على المستوى الإقليمي والدولي.

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المؤتمر افتتحه وزير الصحة الكوري «بارك نتجوه» والسفير مختار عمر كبير مستشاري الاتحاد البرلماني الدولي، بحضور عديد من الخبراء في مجال الصحة والاقتصاد، ويتناول المؤتمر دور البرلمانيين في دعم السياسات الصحية على المستوى الوطني والإقليمي، والدولي في العالم، ومثل إفريقيا ومصر من البرلمانيين النائب مجدي مرشد، وشارك نواب من إيطاليا وتنزانيا وأستراليا.

ولاقى مقترح مرشد تأييدا وترحيبا من قبل وزير الصحة الكوري والاتحاد البرلماني الدولي ومنظمة الصحة العالمية واتفقوا على عقد أول جلسه خاصة لإمكانية تنفيذ المقترح، وطالب مرشد تكون جلسة البدء في تنفيذ المقترح بمصر لتشهد ميلاد هذه الشبكة الدولية البرلمانية الهامة للعمل على تحقيق أهم أهداف التنمية المستدامة ألا وهي الصحة.

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التحرير

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