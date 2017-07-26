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وزير التخطيط من الإسكندرية: لأول مرة.. 11 مليار جنيه انخفاضا في عجز الميزان التجاري

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وزير التخطيط من الإسكندرية: لأول مرة.. 11 مليار جنيه انخفاضا في عجز الميزان التجاري

03:23 م الأربعاء 26 يوليو 2017

وزير التخطيط من الإسكندرية: لأول مرة.. 11 مليار جنيه انخفاضا في عجز الميزان التجاري

الإسكندرية – محمد البدري:

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، إن عجز الميزان التجاري انخفض للمرة الأولى بقيمة 11 مليار جنيه، ليصل إلى 29 مليار بدلًا من 40 مليار جنيه، لانخفاض المكون الأجنبي في الصناعة، الذي كان يشغل نسبة 70%، لافتة إلى أن ذلك ساهم في نمو القطاع الصناعي بمعدل 40% بعد الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة.

جاء ذلك في كلمة الوزيرة خلال اللقاء الذي عقدته اليوم الأربعاء، بالغرفة التجارية في الإسكندرية، لمناقشة رؤية وزارة التخطيط والتنمية حول التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية تحت عنوان "رؤية استراتيجية 2030".

وأضافت السعيد، أن تعرضت لثلاثة اختلالات اقتصادية في كلًا من الميزان التجاري، والإنفاق، والعلاقة بين النمو السكاني والموارد، موضحة أن معدل النمو السكاني في فترة ما بعد ثورة 25 يناير، كان أعلى من معدل النمو الاقتصادي والذي ارتفع بين 1 إلى 1.5% وكان الهدف أن يرتفع إلى 5%.

وأشارت إلى أن مصر بدأت تأسيس قاعدة صناعية إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وحققت لأول مرة زيادة في الصادرات بنسبة 23%، علاوة على التوسع في قطاع الزراعة بدء من الاكتفاء الذاتي من القمح ليصل إلى 80%، وصولًا إلى التوسع في الاستثمار الزراعي والتجاري بهدف زيادة فرص العمل خاصة للخريجين الجدد.

ولفتت إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة ساهمت بشكل كبير في تحسين الأوضاع الاقتصادية نسبيًا، مبينة أنه رغم قسوة تلك القرارات على بعض المواطنين إلا أنه كان لابد من اتخاذها لأنها تأخرت كثيرًا – حسب قولها – وأوضحت أن معدلات البطالة انخفضت أول مرة إلى 12% وأنه من المستهدف أن تصل إلى 8% بحلول 2020.

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