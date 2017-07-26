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هذه أسباب حدوث الأرق في الصيف

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مصراوي Masrawy

هذه أسباب حدوث الأرق في الصيف

02:33 م الأربعاء 26 يوليه 2017

هذه أسباب حدوث الأرق في الصيف

هذه أسباب حدوث الأرق في الصيف

 كتب - هشام عواض:

يأتي الصيف مع الكثير من المشكلات التي نعاني منها يوميًا، منها التعرق والشعور بالحر والكسل، وأيضاً بالأرق الذي يجعلنا نسهر الليالي بعيدًا عن النوم العمق المريح.

ويصيب الأرق الشخص بالتوتر والإجهاد في اليوم التالي له ومما يؤثر على عمله وحياته اليومية، وللأرق أسباب عديدة ذكرها موقع "healthcentral".

- الحساسية

من أكثر أسباب حدوث الأرق، الإصابة بالحساسية، لذلك يجب االتأكد من أنك لا تعاني من الحساسية، خاصة أن هناك أنواعًا معينة من الحساسية تنتشر في فصل الصيف.

- التعرق

التعرق سمة أساسية في الصيف، ويمكن أن يؤدي عدم الشعور بالرطوبة إلى الأرق، والحل أن تأخذ حمامًا قبل النوم بحيث يمكنك التخلص من هذا الشعور بأن رائحة العرق تفوح منك.

- الضوضاء

في الصيف يفضّل الناس السهر لأوقات متأخرة من الليل، وهو ما قد يزعجك ويجعل النوم يهرب من عينيك، لهذا عليك أن تهيئ جو هادئ تنام فيه بعيدًا عن الضوضاء.

- ساعات الليل أطول

هناك الكثيرون يعانون من عدم القدرة على النوم، لتغير ساعات اليوم، وطول الليل صيفًا، وهذا عادة يكون فقط في بداية فصل الصيف حتى يتم الاعتياد على التوقيت الصيفي.

- ارتفاع حرارة مكان النوم

يمكن أن يكون الأرق صيفًا نتيجة لظروف الطقس الحار، ففي الليالي التي تكون فيها درجة الحرارة مرتفعة يصعب النوم، والحل أن تحرص أن يكون مكان النوم مجهزًا إما بتكييف أو مروحة.

 

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